Držitelé dluhopisů Zootu přijdou o stamiliony. Přednost dostanou věřitelé v lepší pozici

Na jednu stranu vedení Zootu investory uklidňuje, že se snaží firmu zachránit. Ve zprávě odeslané v rámci informační povinnosti České národní bance zmiňuje nástup krizových manažerů Lukáše Uhla a Roberta Vojáčka, uzavření 13 výdejen zboží a propuštění 86 zaměstnanců. Zoot také snižuje náklady na marketing z loňských 180 milionů na 60 milionů korun v letošním roce. Na splácení závazků to však stále nestačí.

Ukázalo se to krátce poté, co se správce emise dluhopisů BH Securities přihlásil o výplatu úroků ve výši 2,6 milionu korun za období září 2018 až březen 2019. Nedostal ani korunu. Dluhopisy jsou v pozici podřízeného dluhu, který má nižší prioritu. „Skutečnost, že se jedná o podřízené dluhopisy, vyplývá jednak z jejich názvu, jednak z emisních podmínek, které výslovně uvádějí, že pohledávky na splacení jistiny dluhopisů budou v případě vstupu emitenta do likvidace nebo vydání rozhodnutí o úpadku emitenta uspokojovány až po uspokojení nadřízených pohledávek,“ uvádí se v reakci Zootu.

Vedení Zootu ve zprávě ČNB poněkud alibisticky uvedlo, že požádalo držitele nadřízených pohledávek – investiční skupinu Natland – o souhlas s převodem peněz. „V reakci na uvedený dotaz bylo společnosti Zoot sděleno, že věřitel nedává v současné době souhlas k výplatě výnosu z dluhopisů,“ uvedl předseda představenstva Zootu Ladislav Trpák.

Zoot se dostal do potíží na počátku roku, kdy nebyl schopen uhradit splátku úvěru Raiffeisenbance. Banka reagovala tím, že problémový úvěr prodala investiční skupině Natland. Jak před týdnem uvedly Hospodářské noviny, Natland Finance koupil už i pohledávku Citibank. Celkem tak má pod kontrolou dluhy za zhruba 200 milionů korun a otevírá se mu cesta k ovládnutí Zootu. Naopak investoři, kteří v letech 2016 a 2017 nakoupili dluhopisy za celkem 230 milionů korun, zřejmé o své peníze nenávratně přijdou.

Kdo slyší kabáty růst. Do českého online trhu s módou míří nové globální firmy i investoři

Čtěte také: