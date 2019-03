Investoři objevili lákadlo: českou whisky

Právě v Třebíči se příležitosti chytili nejpevněji. Začali od nuly, vlastně možná ještě níž. Nápad na vlastní whisky pojmenovanou Trebitsch začal jeho autor Tomáš Dytnar přivádět k životu v roce 2012 v době metanolové aféry, kdy byla vyhlášena prohibice. Měl za sebou už první vypálený sud a tušil, že jde správným směrem. Teď už šlo jen o to založit firmu a přesvědčit úřady. Vše se povedlo a v roce 2015 se už plnily sudy s vidinou byznysu. První whisky se z nich stočila předloni, vloni se otevřel v třebíčském židovském městě vysněný bar, a světu se tak představila nejen single malt česká whisky Trebitsch, ale také zajímavý byznys plán.

Onen nápad vychází z několika jasných premis. Česko umí historicky vyrábět slad a je na to i technicky dobře zařízené. Stejně tak je to s pálením alkoholu, ovšem dosud šlo v tuzemských podmínkách spíše o ovocné destiláty. Pak je tu ekonomická stránka. V době ekonomického boomu je nadbytek volných peněz, banky je nechtějí na účtech svých klientů ani vidět, a investoři tak hledají vhodné příležitosti ke zhodnocení. Výroba whisky se nabízí sama. Proces výroby je známý, není obzvlášť těžký, a pokud se poctivě dodrží, výsledek se musí dostavit, i když Třebíčtí připouštějí, že ze začátku museli také něco málo vylít.

Expert na whisky expert a majitel baru Václav Rout nenachází pro tuto investici zrovna velkou lásku, ale lidem z Třebíče funguje dobře a zvolili si pro ni následující model: Pro peníze si Trebitsch k investorům chodí pomocí fondu. Investoři dostanou certifikát s evidenčním číslem sudu, který investici jistí. Model znamená při minimální milionové investici (odpovídá objemu whisky ve dvou sudech) pravidelnou roční výplatu 6,1 procenta z vložené částky čili za šest let 36,6 procenta. Pokud se budeme držet milionu, je to 366 tisíc korun. Důležité je vědět, že investor se nestává přímo majitelem sudu, legislativně to není možné. Firma ale nabízí ochutnávky a jako pozornost láhev whisky v sudové síle. Zájem o investice je takový, že zřejmě překročí očekávání firmy. Vedle dluhopisů, které vydala, se tak investorské peníze stávají dalším výrazným motorem růstu.

Díky němu se budou otevírat další bary, firma si pořídí vlastní palírnu (až dosud spolupracovala s partnery) a vydělá si na produkci 160 tisíc lahví v roce 2020. Pro srovnání. V prvním roce se stočilo tisíc lahví, letos jich půjde na trh 60 tisíc, za deset let to má být dokonce 2,5 milionu lahví.

Vedle prvního baru, který je od závěru loňského roku otevřen v Třebíči, to má být v polovině letošního roku druhý v pražské pasáži Broadway a ve výhledu jsou i další. Zvláštností barů má být zejména to, že vedle své vlajkové Trebitsch Czech single malt whisky v nich budou k mání i speciality ze stejné dílny. Firma také opraví někdejší lihovar v Šebkovicích nedaleko Třebíče a má pod sebou i výrobce sudů, slovenské bednáře, kterým dala značku Trebitsch Barrels. Zejména pro exportní trhy si pak zařídila certifikaci kosher whisky a Czech Single Malt Whisky má registrovanou jako svoji ochrannou známku. Vozí ji do USA, Japonska, Číny, Koreje, Indie a dalších zemí.

