Nedělejte ze zákazníků blbce, mají paměť

Představte si, že rozjedete úspěšný byznys. Zákazníci se jen hrnou, zisky rostou, konkurence daleko zaostává. A pak si řeknete, vlastně jsem to chtěl jen zkusit, nebaví mě to, končím. Možná si to lze představit u jakési mimořádně talentované a silné osobnosti, která dá meditaci v jihovýchodní Asii přednost před hektikou podnikatelského života. Ale u zaběhnuté nadnárodní korporace?

Přesto se v Česku právě objevily hned dva takové případy. Tedy taková je aspoň verze, jakou nám prezentují ony korporace. Prvním z nich je nábytkářský gigant Ikea, který po roce zavírá svou prodejnu Ikea Point na Václavském náměstí.

Podle oficiálních vyjádření to přitom vypadá, jako by krám byl hotovou továrnou na peníze. Očekávání nový formát plnil, denně prodejnu navštívila tisícovka zákazníků a 90 procent z nich bylo spokojeno. Přesto Ikea Point končí, a zda podobný koncept vznikne jinde, je nejisté.

Podobně je tomu u aplikace Letgo, jejíž masivní a jistě nijak levné reklamní kampani se nebylo možné vyhnout. Ta prý měla v Česku přes milion uživatelů, kteří se snažili zbavit nepotřebných věcí, často úspěšně. Přesto se od dubna stahuje z trhu, vedle Česka údajně i z jiných zemí střední Evropy. Na rozdíl od Ikea Letgo nehodlá náhlý odchod dokonce komentovat vůbec.

Jak vydělat na starém kole. Bazarové prodeje se definitivně přesouvají na internet

Že tady opravdu něco nesedí, dojde každému z milionu uživatelů i tisícovky denních návštěvníků prodejny na Václaváku. Ti by jistě skousli, kdyby společnosti přiznaly, že se to tentokrát nepovedlo. Naopak by ocenili upřímné vysvětlení, proč jejich oblíbená služba či obchod končí. Co naopak nesnesou, když z nich někdo dělá idioty. Jsme úspěšní, proto to balíme, do této kategorie spadá dokonale.

Zákazníci navíc mají dobrou paměť. Zatímco na drobné škobrtnutí zapomenou rychle, snaha obalamutit je se jim vryje do paměti. Slibně se rozšiřující rozvoz fastfoodového řetězce KFC zůstane už navždy tím, který je zdarma, i když zdarma není, protože jde o „komplex dílčích kroků“. Právě na rozvoz KFC by měli všichni manažeři myslet, až budou plánovat komunikační strategii nějakého neúspěchu.

