Převzetí Metra aneb Jak česko-slovenští dravci nahrazují německou podnikatelskou dynastii

Psal se rok 1966 a v letadle kdesi nad územím komunistické NDR se seznámil Otto Beisheim s Friedrichem Wilhelmem Lenzem. První byl zakladatelem velkoobchodníka s potravinami Metro (v Česku působí pod značkou Makro), který dovezl z USA do Evropy koncept Cash & Carry a právě se vracel z otevření třetí prodejny ve zdí obehnaném západním Berlíně. Druhý zastupoval jednu z nejbohatších německých rodinných společností Haniel.

Z náhodného setkání vzešlo více než padesátileté spojenectví, které nyní končí vstupem společnosti EP Global Commerce Daniela Křetínského a Patrika Tkáče do Metro AG. Ti minulý týden oznámili převzetí 7,3 procent akcií Metra od společnosti Franz Haniel & Cie, která zastřešuje rodinný byznys. Vše nasvědčuje tomu, že plány Křetínského a Tkáče s Metrem ještě nekončí. Dva draví finančníci ze zemí bývalého komunistického bloku tedy nahrazují dynastii německých podnikatelů s více než 250letou historií. Symboličtější konec jedné éry si lze stěží představit.

Doly, lodě, železo

Historii Hanielů sahá přitom až do éry Friedricha Velikého a roku 1756, kdy Jan Willem Noot otevřel na předměstí Duisburgu sklad s koloniálním zbožím. Později přibyl obchod s uhlím, hutě, lodní doky a další průmysl. Hanielové jako první třeba odstartovali v Porúří hlubinnou těžbu černého uhlí. Dlouho leželo těžiště podnikání rodiny v těžkém průmyslu a v tom se příliš neliší od Křetínského. Od druhé poloviny dvacátého století je však jméno Haniel spojováno díky podílu v Metru především s obchodem.

Podíl Hanielů v koncernu Metro se v průběhu času měnil, v nejlepších časech dosahoval zhruba třetiny. Do portfolia rodiny se postupně dostaly také maloobchodní prodejny potravin Real nebo obchody s elektronikou Media Markt a Saturn. Ty na českém trhu nepůsobí, mnoho Čechu je však zná díky příhraničním nákupům. Real v prodejnách na saské hranici tiskne třeba letáky v češtině a zaměstnával také pokladní se znalostí češtiny.

Podceněný online

Podle deníku Handelsblatt se však spojení obchodní rodiny s řetězcem začalo komplikovat po vstupu společnosti Metro na burzu v polovině devadesátých let. Pod koncern už spadaly tehdy i další zmíněné řetězce. Spory mezi akcionáři však vedly k plánu rozdělení koncernu na jednotlivé firmy, na jejichž konci se měli právě Hanielové stát jedinými vlastníky velkoobchodu Metro. K tomu však nikdy nedošlo, namísto toho se téměř všechna obchodní odvětví začala dostávat do problémů. Příčina byla vesměs vždy stejná jako u konkurence: podcenění nástupu prodeje přes internet a pak jen rozpačité dohánění trendu.

„Pro tradiční obchodníky není dobré, pokud vznikne nový prodejní kanál, který pak kanibalizuje na objemech obchodovaných v již existujících prodejnách. V minulosti, a to se bavíme o době před deseti, možná i patnácti lety, proto mnoho obchodníků říkalo, že internetový prodej škodí jejich byznysu, a proto touto cestou nepůjdou. Před pěti lety jsme však poznali, že nerozhodujeme my, ale zákazník. Začali jsme tedy prodávat přes internet. Především elektroniku z našich řetězců Media Markt a Saturn, které však v Česku nepůsobí. Měli jsme zpoždění, ale pak přišel raketový start a dnes tvoří tržby internetového obchodu za elektroniku dvě miliardy eur ročně,“ pochvaloval si před třemi lety v rozhovoru pro deník Dnes Olaf Koch. Někdejší manažer Mercedes Benz měl vyvést Metro z krize a z počátku se zdálo, že se mu to i daří.

Vývoj hodnoty akcií Metra:

Zdroj: Marketscreener

Rodinné dynastii však pravděpodobně už začala docházet s Metrem trpělivost. Před rokem se od koncernu oddělila nově vzniklá společnost Ceconomy zahrnující prodejny elektroniky Saturn a Media Markt. Vstup na burzu však zůstal za očekáváním. K tomu se přidaly problémy řetězce Real na ruském trhu.

Jak upozorňuje dále Handelsblatt, současná strategie rodinného impéria spočívá spíš ve snaze o získání většinového podílu v menších firmách než držení minority v gigantech typu Metro. Absolutní ovládnutí čtvrté největší maloobchodní společnosti v Evropě bylo i na jednu z nejbohatších německých rodin příliš velké sousto. Skutečnost, že k ovládnutí celého Metra má nyní nakročeno právě Křetínský s Tkáčem, má tak další symboliku.

