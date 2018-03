Křetínského impérium dál roste. Za miliardy kupuje plynové zásobníky v Bavorsku

Jedná se o významnou transakci, jejíž hodnota se pohybuje v řádu miliard korun. Pro představu: kapacita všech podzemních zásobníků plynu na území Česka dosahuje 3,5 miliardy metrů krychlových.

„Můžeme potvrdit zájem společnosti Nafta o převzetí podzemních zásobníků Inzenham, Wolfersberg a Breitbrunn v Bavorsku. Transakce ještě není dokončená, podléhá totiž schválení státními orgány v Německu. Více informací k ní poskytneme až po schválení,“ uvedla pro web euro.cz mluvčí podniku Nafta Alena Masláková Škvrndová.

Společnost je známá též pod starším názvem Nafta Gbely. V minulosti se zabývala hlavně těžbou ropy a zemního plynu v nejzápadnější části Slovenska, dnes je hlavně provozovatelem podzemních plynových zásobníků. Majoritních 56 procent akcií Nafty drží holding SPP Infrastructure (společný podnik slovenské vlády a EPH v poměru 51:49), dalších 40,5 procenta akcií vlastní EPH samostatně. Za rok 2016 vykázala Nafta konsolidované tržby 162,6 milionu eur a čistý zisk 79,3 milionu eur.

Společnost DEA Deutsche Erdoel se zabývá hlavně těžbou ropy a plynu, vedle Německa působí v oblasti Severního moře a v Severní Africe. Roční tržby se pohybují okolo 1,5 miliardy eur a těžba ropy okolo 50 tisíc barelů denně. Původně samostatná společnost se v roce 1988 stala součástí koncernu RWE. Ten ji v roce 2014 odprodal investiční společnosti L1 Energy ovládané ruským miliardářem Michailem Fridmanem.

Nafta nechystá expanzi jen do Německa. V únoru projevila zájem o účast na těžbě plynového ložiska Juzivska na pomezí Charkovské a Doněcké oblasti Ukrajiny. Pokud se s Ukrajinci dohodne, měla by zde během pěti let investovat až 200 milionů dolarů. Již v létě roku 2016 koupila Nafta 50procentní účast v projektu na těžbu plynu poblíž Užhorodu. Vrtné práce zde mají začít letos.

