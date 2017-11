Paradise Papers ukazují, jak bohatí investují v daňových rájích

Dokumenty nazvané Paradise Papers se zaměřují především na americké klienty. Podle BBC ukazují například i to, že americký ministr obchodu Wilbur Ross má podíl ve firmě obchodující s občany Ruska, kteří jsou na americkém sankčním seznamu.

Databáze obsahuje 13,4 milionu dokumentů, z nichž většina pochází od dvou velkých firem pohybujících se ve světě offshoreových financí. Kauza následuje po loňské aféře takzvaných Panamských dokumentů, které odhalují praktiky převádění peněz do daňových rájů.

Nový únik dat přináší nová odhalení, jak hluboce je systém daňových rájů propojen se světem politiky, osobního bohatství i velkých korporací jako je Apple, Nike či Uber, kteří se vyhýbají daním čím dál sofistikovanějšími účetními operacemi, uvedlo České centrum pro investigativní žurnalistiku.

Zdrojem uniklých dat jsou podle něj dvě offshoreové společností: Appleby a Estera. Jedna sídlí na Bermudách, druhá v Singapuru. Téměř sedm milionů záznamů spadá do období od roku 1950 do roku 2016. Záznamy obsahují například e-maily, smlouvy a často i bankovní záznamy týkající se 25 tisíc firem spojených s lidmi ve 180 zemích světa.

Mezi známými lidmi, kteří jsou v Paradise Papers jmenováni, je i Stephen Bronfman, poradce a blízký přítel kanadského premiéra Justina Trudeaua, jordánská královna Núr nebo litevský europoslanec a profesionální pokerový hráč Antanas Guogu.

Britská média uvádějí, že mnohamilionové výnosy z královnina Lancasterského vévodství byly investovány do fondů na Kajmanských ostrovech a na Bermudách jako součást offshoreového portfolia, které nikdy nebylo zveřejněno. Peníze šly prostřednictvím offshoreových fondů podle deníku The Guardian i do společnosti BrightHouse, která byla kritizována, že využívá chudých rodin a zranitelných lidí. Vévodství, z něhož královna čerpá své příjmy, v reakci na odhalení uvedlo, že o 12 let trvající investici až do zveřejnění Paradise Papers nevědělo.

Stanice BBC upozorňuje, že na těchto investicích není nic nezákonného a neznamená to, že by královna neplatila řádně daně.

V Paradise Papers je podle Českého centra pro investigativní žurnalistiku 12 060 dokumentů týkajících se České republiky. Není ale podle něj možné přesně stanovit, kolik je v Paradise Papers Čechů, protože značná část českých podnikatelů, kteří offshoreové služby využívají, uvádí svoji adresu trvalého pobytu v zahraničí.

V dokumentech jsou zmiňovány starší kauzy, týkající se například Viktora Koženého nebo Investiční a Poštovní banky (IPB) a Kajmanských fondů. Databáze podle Českého centra pro investigativní žurnalistiku zmiňuje také firmu Appian a zakládání složitých vlastnických struktur Jitkou Cechlovou Komárkovou a jejím manželem Alešem Cechlem. Jitka Cechlová Komárková je podle žebříčku časopisu Forbes nejbohatší ženou v České republice. Většinu majetku získala při dělení holdingu KKCG rodiny Komárkových.

Přibližně stovka dokumentů z Paradise Papers se vztahem k České republice se týká prominentního advokáta Josefa Brože, který je spojován s bývalým ředitelem společnosti ČEZ Martinem Romanem, uvádí České centrum pro investigativní žurnalistiku. V dokumentech je zmiňován i právník, soukromý bankéř a obchodník se zlatem Kamil Braxatror a jeho žena Irena Braxatorová.

