Kličky před berňákem. Slavní se svébytně vyhýbají daním

Kromě portugalského pasu mají společného leccos dalšího: vysokou výkonnost ve fotbalu a z ní plynoucí platy, které vypadají na první pohled jako telefonní číslo. Ronaldo, hráč madridského Realu a nejlépe vydělávající sportovec světa, loni získal (na platu včetně prémií plus na reklamě) 93 milionů eur. Mourinho, manažer – funkce někde na pomezí českého trenéra a sportovního ředitele – anglického klubu Manchester United, si přišel na zhruba 29 milionů eur. Raději to ani nepřepočítávejte na koruny.

Letos začala oba fotbalové zbohatlíky spojovat záležitost méně příjemná: stali se terčem vyšetřování španělského finančního úřadu (Mourinho v letech 2010 až 2013 působil také v Madridu) za údajné krácení daní. Ronaldo měl v letech 2011 až 2013 vykázat příjem 11 milionů eur, což zhruba odpovídalo jeho tehdejšímu platu, ačkoli ve skutečnosti vydělal celkem 43 milionů.

Tím měl kasu španělského království připravit o zhruba 14,7 milionu eur. Po Mourinhovi chce španělský berňák 3,3 milionu eur.

U Ronalda je navíc v sázce více než pár mizerných milionu eur. Má na krku trestní obvinění z podvodu, které mu při troše smůly muže vynést pět let ve vězení. To není úplně legrace, jak by mu mohl dosvědčit jeho největší sportovní konkurent, Argentinec Lionel Messi.

Devětadvacetiletý hráč FC Barcelona s loňským celkovým hrubým příjmem 64,7 milionu eur letos za prakticky stejné obvinění vyfasoval 21 měsíců natvrdo. Za mřížemi není jen proto, že podle španělské praxe muže soudce ponechat na svobodě provinilce s trestem pod dva roky, pokud nebyl rozsudek vynesen za násilný trestný čin. U Messiho přitom šlo o 4,1 milionu eur; Ronaldo dluží třiapůlkrát tolik.

