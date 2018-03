Zpráva Don’t Bank on the Bomb pro rok 2018 uvedla, že 329 finančních institucí po celém světě od ledna 2014 do října 2017 investovalo 525 miliard dolarů (10,7 bilionu korun) do 20 firem, jež se podílejí na výrobě, údržbě a modernizaci jaderných arzenálů zemí, které těmito zbraněmi disponují.

Největší investoři pocházejí ze Spojených států. Jedná se o investiční firmy Blackrock, Vanguard a Capital Group, které investovaly do zbrojních firem 110 miliard dolarů.

Jaderný arzenál v roce 2016 Země Aktivní hlavice Neaktivní hlavice USA 1800 5000 Rusko 1950 5050 Británie 120 95 Francie 280 20 Čína - 270 Indie - 120-130 Pákistán - 130-140 Izrael - 80 Severní Korea - 10-20

Zdroj: Sipri Yearbook 2017

„Pokud se divíte, kdo má zájem na výhrůžkách Donalda Trumpa jadernou válkou, je zpráva (Don’t Bank on the Bomb) odpovědí. Tyto společnosti mají prospěch z neoprávněného hromadného vraždění civilistů. Jsme více zranitelní, pokud financují chaos vedoucí k Armagedonu,“ dramaticky komentovala zprávu ředitelka ženevské organizace Mezinárodní kampaň za zrušení jaderných zbraní (ICAN) Beatrice Fihnová. Ručičky posledního soudu se tak podle ní posunuly blíže ke zničení světa.

Investice se meziročně zvýšily o 81 miliard dolarů. Aktualizovaný výčet finančních institucí zahrnuje společnosti z 24 zemí. Na seznamu je například švýcarská banka Credit Suisse, americká Bank of America, německé firmy Deutsche Bank, Commerzbank nebo dceřiná firma pojišťovny Allianz.

Škodí ochuzený uran v munici?

Jediným pozitivem je, že počet institucí se mezi roky 2016 až 2017 snížil o deset procent, byť objem investic vzrostl. Švýcarská banka Credit Suisse nicméně oficiálně tvrdí, že její investice nesměřují přímo do firem, které vyvíjí jaderné, biologické nebo chemické zbraně.

Německým jaderným „skokanem“ roku je podle Süddeutsche Zeitung DZ Bank. Ta své investice do jaderného zbrojního průmyslu zvýšila z 66 milionů dolarů v roce 2016 na 470 milionů dolarů o rok později. Bylo to do americké zbrojní firmy Northrop Grumman, jež vyrábí také mezikontinentální rakety. Největší podíl z německých institucí má Deutsche Bank s expozicí 6,6 miliardy dolarů.

Mezi firmami na indexu protijaderných aktivistů jsou také koncerny vyrábějící letadla jako Airbus (ve firmě má pětinový podíl britská zbrojovka BAE Systems) nebo Boeing (vyrábí také bombardéry a rakety).

I když banky tvrdí, že investují pouze do divizí, které se zabývají civilním sektorem, členka vedení německé pobočky ICAN Aino Weyersová zdůraznila, že investice nelze rozdělit do vybraných projektů. „Téměř žádné financování neprobíhá výhradně do jednotlivých projektů firmy. Banka podporuje svou investicí celou firmu. K tomu patří i nukleární projekty,“ zdůraznila Weyersová.

Související články: