Další jaderné zbraně jsou nezbytným nástrojem pro zajištění bezpečnosti Číny a ochrany jejích zájmů na mezinárodním poli. V tomto smyslu se vyjádřili dva armádní činitelé v deníku Čínské lidové osvobozenecké armády. Na článek upozornil americký týdeník Newsweek.

Vojenští odborníci Li Sien-žung a Jang Min hovoří sice o jaderných zbraních jako „Damoklově meči“, který se vznáší nad celým lidstvem, upozorňují ale na jaderné strategie Spojených států a Ruska. Modernizace jaderného arzenálu je pro Čínu nezbytným opatřením pro zajištění bezpečnosti nejlidnatější země světa a také toho, že zůstane velmocí na mezinárodní scéně, píší.

Jaderný arzenál v roce 2016 Země Aktivní hlavice Neaktivní hlavice USA 1800 5000 Rusko 1950 5050 Británie 120 95 Francie 280 20 Čína - 270 Indie - 120-130 Pákistán - 130-140 Izrael - 80 Severní Korea - 10-20

Zdroj: Sipri Yearbook 2017

„Vzhledem k nepředvídatelnosti dnešního světa musíme při zlepšování schopností naší strategie odvrácení útoku posílit spolehlivost a důvěryhodnost jaderného odstrašení a schopnosti jaderných protiútoků,“ píše čínský armádní list.

Rusko ani Spojené státy se zatím nechtějí vzdát svých jaderných kapacit, naopak arzenály jaderných hlavic chtějí modernizovat. Spojené státy počítají v následujících třiceti letech s výdaji 1,2 bilionu dolarů. Rusko zase tvrdí, že chce do roku 2021 zvýšit podíl pokročilých zbraní v jaderné triádě (letectvo, ponorky, pozemní rakety) na 90 procent.

Agentura Reuters upozornila, že čínský prezident Si Ťin-pching osobně dohlíží na modernizaci armády, včetně vývoje pokročilých jaderných raket. Čína provedla svůj první jaderný test v roce 1964.

Čínští zástupci armády se také odvolávají na plán amerického prezidenta Donalda Trumpa, že hodlá uvolnit restrikce na používání jaderných hlavic.

Zejména jde o balistické střely Trident II D5, které se používají na ponorkách. Na nové třídě ponorek Columbia by měly být použity i „taktické“ jaderné hlavice určené na krátkou vzdálenost. To v deníku The Guardian odmítl Jon Wolfsthal, poradce na odzbrojení za éry Baracka Obamy, jako hloupé a zbytečné řešení.

Výdaje na obranu v roce 2016 (v mld. USD) USA 611,2 Čína 215,7 Rusko 69,2 Saúdská Arábie 63,7 Indie 55,9

Zdroj: SIPRI

Šéf americké nevládní organizace Arms Control Association Daryl Kimball varoval před vývojem nových zbraní v americkém jaderném arzenálu. Podle něj se jedná o nebezpečnou tendenci, jež odpovídá duchu studené války.

Stávající jaderný arzenál Spojených států je dostatečný na odstrašení před potenciálním útokem, zdůraznil Kimball. Varoval před eskalací zbrojení a vytvoření nové studené války 2.0.

