Způsobuje ochuzený uran rakovinu? Škodlivost jaderné munice rozděluje vědce

Několik minut stačilo, aby bylo v listopadu 2015 americkým letectvem během dvou útoků zničeno u irácko-syrské hranice přes 350 vozidel s ropou pro Islámský stát. Byla k tomu použita munice s ochuzeným uranem, což americká armáda přiznala s velkým zpožděním, v únoru 2017. Jednalo se o první zdokumentované použití takzvané DU (depleted uranium – ochuzený uran) munice od ozbrojeného konfliktu v Iráku v roce 2003.

Použití munice s ochuzeným uranem v Sýrii v roce 2015:

Střely s uranem lépe pronikají ocelí a pancéřováním. Ochuzený uran obsahuje 0,23 procenta štěpného materiálu. Jeho nasazení je považováno za kontroverzní. Prvně střely Američané použili v roce 1991 v Kuvajtu a jižním Iráku.

Podle kritiků uran poškozuje zdraví civilního obyvatelstva i životní prostředí. Použití radioaktivního materiálu je spojováno se syndromem války v Zálivu. Ten se projevuje depresemi, únavou, výpadky paměti, nedostatkem soustředění.

Jasné stanovisko chybí

I když se od roku 1991 objevilo mnoho vědeckých studií ohledně zdravotních rizik použití munice s ochuzeným uranem, na jednoznačné stanovisko se čeká. Například Výbor pro radiační ochranu OSN (UNSCEAR) v roce 2016 napsal, že klinicky významné nemoci nemohou být spojovány s ochuzeným uranem u vojáků se syndromem války v Perském zálivu. Ke stejnému závěru dospěla i Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) nebo vědecký výbor pro zdravotní rizika Evropské komise.

Ale organizace Lékaři proti jaderné válce tvrdí, že lidé vystaveni účinkům munice s uranem jsou ohroženi vyšším rizikem onemocnění rakovinou.

Uran do munice vzniká jako odpadní produkt při výrobě jaderného paliva do jaderných elektráren nebo při výrobě jaderných zbraní. Je levnější než wolfram, který se také používá do munice, která má vysokou průraznost.

Ochuzeného uranu bylo v roce 2016 podle Světové jaderné asociace (WNA), která podporuje využívání jaderné energetiky, 1,6 milionu tun. Každý rok vznikne nových 50 tisíc tun při výrobě jaderného paliva.

Uran je s hustotou 19,16 gramů na centimetr krychlový téměř dvakrát hustší než olovo (11,34 g/cm3), proto je zajímavý pro použití ve zbrojním ale i civilním průmyslu. Používal se pro civilní letadla pro stabilizaci zádi. Po nárazu Boeing-747 v Amsterodamu do obytného domu v roce 1993 vyšlo najevo, že stoupl výskyt rakoviny v oblasti havárie. Ochuzený uran se používá jako zátěž v kýlech u závodních jachet nebo u amerických tanků M1 Abrams. Munice s ochuzeným uranem může proniknout až do hloubky jednoho metru pancéřování.

Toxický těžký kov

Při nárazu munice s ochuzeným uranem se uvolňuje do okolního prostředí uranový prach. Většina munice se vznítí a exploduje, zbytek může představovat zdravotní riziko. Při vdechnutí může zamořit organismus. Je toxický zejména jako těžký kov, podobně jako olovo, kadmium, rtuť. Prach se může také dostat do půdy a následně vodou do potravinového řetězce prostřednictvím rostlin, upozornil německý deník Die Welt.

Toxicita uranu byla testována na zvířatech. Došlo k poškození ledvin, jater a plic. Může způsobit poškození imunitního systému. V kostech poškozuje buňky kostní dřeně.

Debata o etickém rozměru testování na zvířatech:

V roce 1991 ve válce proti režimu Saddáma Husajna bylo svrženo asi 300 tun munice s ochuzeným uranem. Značná část zůstává v poušti mezi Saúdskou Arábií, Kuvajtem a Irákem. Okolo 15 tun této munice bylo použito jednotkami NATO během bombardování Srbska, uvedla organizace UNEP (program OSN pro životní prostředí).

Server Global Research uvedl, že v Srbsku byl od té doby hlášen zvýšený počet případů rakoviny.

Třetí použití bylo zaznamenáno v roce 2003, během války s Irákem, která vedla k pádu režimu Husajna. Britská armáda oznámila, že použila 1,9 tun munice s ochuzeným uranem, americká armáda čísla neuvedla.

Vojenští lékaři zkoumali důsledky nasazení DU munice u vojáků. U veteránů z Perského zálivu nebyl potvrzen vztah mezi použitím ochuzeného uranu a syndromem války v Zálivu. U italských vojáků, kteří se zúčastnili misí na Balkáně v roce 2000, byl potvrzen dvojnásobný výskyt rakoviny Hodgkinova lymfomu a lymfoidního karcinomu. Výzkumu bylo podrobeno 58 tisíc vojáků, kteří prošli mírovými misemi na Balkáně v letech 1996 až 2007. V jiných letech ale zvýšené případy rakoviny hlášeny nebyly.

Organizace Lékaři proti jaderné válce nicméně tvrdí, že by munice s uranem měla být úplně zakázána a vyzývá k podpoře zemí, kde byla tato munice použita. Kritici používání takových střel poukazují na to, že dosavadní výzkumy trpěly nedostatkem kontrolních skupin lidí, aby bylo jednoznačně vyloučeno zdravotní riziko používání ochuzeného uranu.

