Německo na cestě do vesmíru: hledá místo pro vlastní kosmodrom

Letiště Rostock-Laage. Vážný kandidát na výstavbu německého kosmodromu. Ilustrační foto. Autor: Profimedia.cz

Německo uvažuje o výstavbě vlastního kosmodromu. Zejména svaz průmyslu tlačí na to, aby Německo více investovalo do vesmírných technologií. Ministr průmyslu Peter Altmaier s výstavbou kosmodromu souhlasí. Jednou z uvažovaných lokalit je letiště u Rostocku, druhou možností je letiště u Cuxhavenu. Mělo by se jednat o menší nosné rakety pro vynesení satelitů.