Caterpillar má těžit na Měsíci suroviny pro výstavbu americké mise

Světoznámý výrobce těžké techniky a těžebních strojů Caterpillar má pomoci NASA s misí na Měsíci. Američané chtějí zemský satelit využít jako mezistanici pro misi na Mars. Na Měsíci mají přistát v roce 2024.

Americký výrobce už pomáhal misi Apollo 11 před více než 50 lety. Nyní se NASA bude hodit vývoj autonomních těžkých strojů, jež by měly pomoci vybudovat na povrchu Měsíce poblíž jižního pólu stálou základnu pro další objevování vesmíru.

Technika by mohla na Měsíci provádět vrty a geologický průzkum. Kromě vody by to mohly být další horniny a měsíční prach, který by se použil pro 3D tisk budov.

„Máme dlouhodobý vztah s NASA,“ uvedla Denise Johnsonová z firmy Caterpillar. Firma také s NASA spolupracovala v letech 2004 až 2013 v rámci vývoje robotických systémů. „Existuje mnoho synergií mezi cíli NASA a technologiemi Caterpillar, jež se používají na Zemi,“ potvrdila mluvčí NASA Clare Skellyová.

NASA od nového robota očekává nalezení života na Marsu. Obává se reakce lidstva

Vizualizace roveru Mars 2020 ( Zdroj: Mars.nasa.gov, Autor: NASA )

Firma vyvíjí autonomní těžební stroje už od roku 1985. Autonomní technika už těží železnou rudu, zlato a měď na jedenácti různých místech na zemi. Plánuje se i využití při dobývání uhlí. Těžba je až o 30 procent produktivnější, než když stoje řídí lidé. Výrazně se zvyšuje i bezpečnost práce.

Těžba drahých nerostů mimo Zemi pro komerční účely je ale stále spíše utopií, protože z ekonomického hlediska nedává smysl, uvedl Angel Abbud-Madrid, ředitel centra pro zdroje ve vesmíru na univerzitě Colorado School of Mines.

Harmonogram NASA pro misi na Měsíci do roku 2024:

Američané chtějí do roku 2024 přistát na Měsíci s lidskou posádkou ( Autor: NASA )

Dále čtěte:

Od Kellnera a Komárka k internetu věcí. Česko je připraveno, tvrdí šéf Sigfoxu Soukal

Na Mars s atomovým pohonem. Bílý dům podporuje NASA ve výzkumu, který začal von Braun

Zákaz styku s pozemšťany: vědec popsal rizika kolonizace Marsu

NASA chce na Marsu zapíchnout jen americkou vlajku. Spolupráci s Čínou vylučuje

Amatéři na cestě do vesmíru: dánská „hobby-raketa“ vystoupala do 6,5 kilometru