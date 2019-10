Od Kellnera a Komárka k internetu věcí. Česko je připraveno, tvrdí šéf Sigfoxu Soukal

Síť Sigfox je od začátku projektována tak, aby byla proti případným kybernetickým útokům imunní. Pro komunikaci využívá vlastní uzavřenou infrastrukturu s unikátní radiovou modulací, vysvětlil pro Euro.cz výkonný ředitel firmy Sigfox v ČR Jan Soukal.

Rozšíření internetu věcí (IoT) rozhodně není pouze o chytrých odpadkových koších nebo lavičkách, jak by si mohla většina lidí představovat. Nabízí využití v energetice, zdravotnictví, logistice, zemědělství nebo vodohospodářství.

V čem je síť firmy Sigfox unikátní oproti ostatním bezdrátovým sítím?

Sigfox je jediná opravdu globální IoT síť. Její ekosystém je vybudován napříč kontinenty a připojená zařízení se v ní mohou pohybovat volně bez jakýchkoliv bariér a tarifů. Je tak prakticky jedinou variantou pro „chytrá řešení“ přesahující hranice národních států, kterou dnes využívají i velké nadnárodní firmy jako PSA Group, IBM a nově také DHL.

Síť je velice efektivní a vystačí si s přenosem nízkého objemu dat, proto se pro ni často používá označení „OG“. Díky tomu je energeticky úsporná a připojeným zařízením umožňuje fungovat mnoho let bez výměny baterie. V praxi to znamená obrovskou úsporu instalačních a servisních nákladů, obzvláště v případě instalací o tisícovkách zařízení.

Pro rozvoj internetu věcí je zásadní bezpečnost a zajištění ochrany dat. Jak toho lze docílit?

O kybernetické bezpečnosti se dnes sice hodně mluví, ale realita v domácnostech i firmách je bohužel často úplně odlišná. Levná zařízení od „no name“ výrobců připojená bez jakékoliv ochrany přímo k internetu, tvoří ideální terč pro útoky hackerů, a představují tak doslova časovanou bombu.

Síť Sigfox je od začátku projektována tak, aby byla proti případným kybernetickým útokům imunní. Pro komunikaci využívá vlastní uzavřenou infrastrukturu s unikátní radiovou modulací. Jednotlivá zařízení se k ní v případě potřeby připojují přes speciální protokol a pouze v rámci úzce limitovaného časového rámce. Každá zpráva, která sítí proteče, má přitom svůj autorizační kód vytvořený sofistikovaným kryptografickým algoritmem.

Naši klienti mají navíc možnost použít i vlastní hardwarové šifrování komunikace, takže ani operátor sítě Sigfox s neomezeným přístupem k backendu není schopný komunikaci odposlouchávat.

Sigfox Francouzská technologická firma Sigfox působí v 65 zemích světa. Její IoT síť momentálně pokrývá větší polovinu Evropy, části USA a Latinské Ameriky. Jednoduché programátorské rozhraní umožňuje nad daty postavit aplikace či je integrovat do podnikových systémů v řádu hodin či dnů. Vytváří tak platformu pro vzájemné propojení tisíců chytrých zařízení, které pak mezi sebou komunikují levně, bezpečně a na velké vzdálenosti. V Čechách je významným akcionářem financujícím budování a provoz sítě investiční skupina Pactio Invest Miloslava Vyhnala a investiční skupina Lucrosus Radovana Vávry.

Jaké jsou výzvy pro stavbu sítí pro nízkoenergetická zařízení? Jejich počet už nyní globálně přesahuje 8 miliard kusů a bude stále narůstat.

Fázi výstavby máme úspěšně za sebou. Síť Sigfoxu v Česku je vybudována a připravena pro připojení milionů dalších chytrých zařízení. Jejich počet bude určitě narůstat stejně jako oblasti využití. Nepůjde jen o chytré poštovní schránky, odpadkové koše, nebo protipovodňová čidla. Zajímavá řešení už fungují ve zdravotnictví, logistice, zemědělství, energetice nebo vodohospodářství.

Provoz je levnější než v případě konkurenčních sítí. Proč?

Jde o kombinaci několika faktorů. Provoz „OG“ sítě je energeticky nenáročný, protože jí protéká nízký objem dat. Základnové stanice mají vysoký dosah, takže jich není třeba budovat takové množství. Technologie Sigfoxu používá volné pásmo, a tak není třeba soutěžit o frekvence ani platit licenční poplatky.

Jaké je pokrytí v rámci České republiky?

Síť momentálně pokrývá 96 procent české populace, a zasahuje tak i do míst bez dosahu GSM signálu mobilních operátorů.

Pokrytí ČR sítí Sigfox

Ve spolupráci s T-Mobile provozujete 320 základnových stanic. Setkali jste se s problémy s výstavbou nových stanic?

Naopak. Rozhodnutí využít pro budování sítě infrastrukturu T-Mobile bylo klíčové a umožnilo nám rychle pokrýt celou republiku „chytrým signálem“. Z více než pěti tisíc možných lokací, kde má T-Mobile své stožáry, jsme pro umístění našich základnových stanic vybrali ty nejvhodnější. Díky tomu se dosah jejich signálu překrývá, a síť je tak odolná proti výpadkům či rušení signálu.

Jaké máte další plány v Česku?

Po vybudování funkční infrastruktury se nyní soustředíme na to, aby do ní bylo integrováno co nejvíce „chytrých zařízení“. Sigfox je otevřenou platformou. Jednáme proto s mnoha partnery o nových řešeních fungujících na B2B a B2C bázi. Jsem přesvědčen, že nízké náklady na nákup a provoz zásadním způsobem usnadní masové nasazení milionů chytrých zařízení v Česku.

Mezi subjekty, které využívají vaši síť, patří i distributor energie innogy. Mají zájem i další energetické firmy?

Spolupracujeme na projektech se skupinou ČEZ. Ozývají se ale i další energetické firmy, protože pro jejich byznys jsou chytré technologie klíčové.

Jan Soukal Jan Soukal je zkušený manažer, který dlouhé roky působil pro společnosti PPF a KKCG. Z pozice člena investičního týmu a člena představenstva se výrazným způsobem podílel na restrukturalizaci firmy Sazka. Ve společnosti následně roky působil jako projektový manager v různých projektech k rozvoji Sazky. Ve vedení společnosti Sigfox ČR působí od roku 2017.

Ze státní správy je vaším klientem Plzeňský kraj. Jaká zařízení státní správy mohou vaši síť využít?

Těch možností je nekonečně mnoho. Může jít o technologie usnadňující správu měst, zdravotnických zařízení či veřejných budov. IoT ovšem není jen o technologii, ale především o změně způsobu myšlení.

Zdaleka nestačí jen investovat do chytrých odpadkových košů nebo hlukových čidel a myslet si, že je splněno. Snažíme se být v tomto aktivní a zapojením se do vládního programu Digitální Česko se státní správou intenzivně komunikujeme, a postupně tak dláždíme cestu k nezbytné digitální transformaci státu.

Zařízení se připojují k síti na časově omezenou dobu a přes speciální protokol. Můžete to blíže vysvětlit?

Na tom je založena bezpečnost sítě, zmiňovaná v úvodu. Sigfox má vlastní uzavřenou infrastrukturu s unikátní rádiovou modulací, a připojená zařízení tak vůbec nekomunikují přes internetový protokol TCP/IP. Od internetu je naopak oddělen robustním firewallem.

Inteligence chytrých zařízení spočívá v tom, že fungují pouze tehdy, kdy mají. Chytré čidlo tak může klidně dlouhé měsíce spát a probudí se pouze tehdy, když zaznamená změnu stavu, např. havárii vody domácnosti. V tu chvíli pošle prostřednictvím radiového signálu zprávu, která je přes základnové stanice a cloud Sigfoxu doručena až do aplikace v telefonu uživatele. K tomu stačí opravdu malý okamžik. Čistě teoreticky tedy potenciální útočník nemá možnost zvolit si čas útoku, musí čekat na aktivitu zařízení.

Jak dlouho vydrží standardní baterie v zařízeních, která využívají vaši síť?

Zařízení jsou často velice malá a baterie v nich pak doslova miniaturní. V závislosti na typu zařízení vydrží 5-15 let.

V kolika zemích síť společnosti Sigfox funguje?

Momentálně v 65 zemích a dále se rozrůstá.

