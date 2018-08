Německo zavírá jaderné elektrárny, palivo vyváží k sousedům. Lidem ani úřadům se to nelíbí

Továrna v Dolním Sasku naráží na stále větší administrativní problémy při schvalování vývozu jaderných palivových tyčí pro jaderné elektrárny v okolních zemích. Aby jaderný materiál mohl opustit Německo, je třeba celá řada povolení. Byrokratický proces se ale stále více komplikuje.

Nyní je v ohrožení termín dodávky 134 palivových tyčí pro švýcarskou elektrárnu Leibstadt. Francouzská firma Framatome, jež továrnu provozuje, má podle německých federálních úřadů problémy naplnit přísná bezpečnostní pravidla pro transport materiálu po Německu.

„Bohužel musíme konstatovat, že se firma nachází ve velkých problémech,“ uvedl na začátku srpna spolkový úřad pro nakládání s jaderným materiálem. Podle úřadu musí společnost odstranit veškeré nedostatky, které by mohly při transportu vzniknout.

Nátlak na úřady

Sdružení výrobců jaderných paliv se naopak obrátilo na německou ministryni životního prostředí Svenju Schulzeovou, která má v gesci také jadernou bezpečnost, s výzvou, .

Sdružení se nelíbí zejména schvalovací průtahy a faktické „vakuum“ pro schvalovací proces. Do věci se vložilo také švýcarské velvyslanectví v Německu a intervenovalo u německých ministerstev. Samotná společnost Framatome nechce situaci komentovat.

Nátlak odmítl státní tajemník ministerstva životního prostředí Jochen Flasbarth. „Politický tlak na schvalovací orgán je neúnosný. Chyběly dokumenty, které agentura potřebovala prověřit,“ zdůraznil. Od poloviny července totiž platí přísnější podmínky pro transport jaderného materiálu z důvodu možných teroristických útoků. „Jedná se o oblast s vysokými bezpečnostními nároky. Povolení si nelze vynutit,“ dodal.

V Německu panují rozpory ohledně toho, proč továrna na území Německa vyrábí jaderné palivo, přitom se na jeho území odpojují jaderné bloky a poslední rektory mají v zemi skončit na konci roku 2022.

Rozpaky a kritiku vzbuzuje i to, že výrobce dodává palivo i do stárnoucích belgických jaderných elektráren Doel a Tihangen, které Němci u hranic s Belgií dlouhodobě kritizují a tlačí na to, aby byly uzavřeny.

