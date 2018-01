Jaderné zmrtvýchvstání. Areva se vrací pod značkou Framatome

Novým vlastníkem podniku, který se vrátil z historickému názvu ze 70. až 90. let minulého století, je EDF s podílem 75,5 procenta, zbytek akcií drží Mitsubishi Heavy Industries (19,5 procenta) a Assystem (5 procent). Od zmenšené Arevy, která zůstává pod kontrolou francouzské vlády a zaměří se hlavně na těžbu uranu a výrobu jaderného paliva, převzali 14 tisíc zaměstnanců po celém světě.

Převod se týká i pražského zastoupení Arevy, které od roku 2010 vede manažer Michal Kačena. Areva se účastnila prvního tendru na rozšíření jaderné elektrárny Temelín, ale v roce 2012 ji ČEZ kvůli nesplnění formálních náležitostí vyřadil. Vzhledem k ekonomickým potížím Arevy se do diskusí o možné výstavbě nových reaktorů v Česku v posledních dvou letech zapojili dva „náhradníci“ - elektrárenský koncern EDF a sdružení Atmea, což je společný podnik bývalé Arevy (nyní Framatome) a japonského koncernu Mitsubishi.

Státem ovládaný jaderný koncern Areva se dostal do krize v roce 2014 kvůli prodražující se dostavbě finského reaktoru Olkiluoto 3 a zmařeným investicím do uranových dolů v Africe. Ztrátové aktivity musel odepsat, výsledkem byla účetní ztráta 4,8 miliardy eur za rok 2014 a poté další dvě miliardy za rok 2015. Již v polovině roku 2015 se Areva dohodla na prodeji reaktorové divize koncernu EDF, ale převod na nového vlastníka se protáhl na dva a půl roku.

Převzetí se odehrává ve chvíli, kdy se pro francouzské reaktory typu EPR rozsvítilo světlo na konci tunelu. Všechny tři pilotní projekty na stavbu jaderných bloků generace tři plus s instalovaným elektrickým výkonem 1650 megawattů (pro srovnání: podobný výkon měly v součtu čtyři starší reaktory v Dukovanech před modernizací) se po mnoha letech odkladů a navyšování rozpočtu blíží dokončení.

V elektrárně Chalon/Saint Marcel francouzské společnosti Framatome

Na reaktoru ve finském Olkiluotu začalo loni v prosinci testování oběžných čerpadel, po jejich dokončení mohou operátoři elektrárny vložit do reaktoru palivové tyče. Finský vlastník elektrárny TVO počítá se zahájením komerčního provozu v květnu 2019 - tedy se zpožděním 10 let oproti původnímu plánu. Testování jednotlivých zařízení již probíhá i na dalším bloku typu EPR v severofrancouzském Flamanville. O něco pokročilejší je proces spouštění reaktoru EPR v čínském Taishanu, který by jako jediný mohl zahájit komerční provoz již letos.

