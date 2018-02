Francouzští novináři: 10 z 58 jaderných reaktorů je v katastrofálním stavu

Francouzští novináři Thierry Gadault a Hugues Demeude ve své nové knize píší o zoufalém stavu francouzských jaderných elektráren. Riziko nehody je podle nich tak vysoké, že se jedná spíše o to, kdy k němu dojde, než zda k němu dojde. Vyplývá to z jejich knihy Nucléaire Danger immédiat (Bezprostřední nebezpečí jaderné energie), na které pracovali přes šest let.

Je to dáno zejména stářím většiny jaderných elektráren v zemi galského kohouta. K rizikům je třeba připočíst i to, že dvě třetiny francouzského obyvatelstva žijí do 75 kilometrů od nejbližšího jaderného reaktoru. Novináři ve své knize vychází z podrobné rešerše dokumentů, jež se týkají francouzských reaktorů. Stav některých je neuspokojivý až katastrofální.

Provozovatel jaderných elektráren, firma EDF, podle nich kvůli potížím s financemi u většiny reaktorů požádala o prodloužení životnosti reaktorů ze 40 let na 60 let. Aby získala povolení od úřadu pro jadernou bezpečnost ASN, firma musí investovat do modernizace. Náklady se v následujících deseti letech odhadují na 100 miliard eur (2,5 bilionu korun), přitom EDF se utápí v dluzích ve výši 31,3 miliardy eur (789 miliard eur), upozornil německý deník Die Welt.

Světlo na konci tunelu pro francouzské jádro:

Firma EDF oznámila, že do konce tohoto roku uzavře nejstarší jadernou elektrárnu Fessenheim v Alsasku, která leží pouze kilometr od německých hranic. V provozu je od prvního ledna 1978.

Odstavení dalších reaktorů neplánuje až do roku 2029. Přitom už dříve bývalý prezident François Hollande sliboval uzavření Fessenheimu do roku 2016 a snížení podílu jádra na francouzské spotřebě elektřiny na 50 procent do roku 2025. Nyní reaktory pokrývají spotřebu asi 75 procenty. Současný ministr životního prostředí Nicolas Hulot už loni v listopadu přiznal, že takový cíl nemůže být splněn.

Novinář Thierry Gadault uvedl, že nejhůře z celkové francouzské jaderné flotily čítající 58 reaktorů je deset kusů, mimo jiné reaktory v jihofrancouzské elektrárně Tricastin, Bugey u Lyonu, Saint-Laurent-des-Eaux u Orléans a Blaye u Bordeaux. Do roku 2028 přesáhnou stáří 40 let, což je pro něj kritická hodnota.

Deset reaktorů má navíc trhliny na tlakových nádobách reaktorů už od jejich uvedení do provozu, tvrdí Gadault a Demeude. Čím déle jsou v provozu, tím více se zvyšuje riziko havárie.

Tricastin: francouzská Fukušima?

Elektrárna Tricastin byla na podzim agenturou ASN odstavena kvůli nutnosti navýšit ochranu proti možnému zaplavení vodou z vodního kanálu, který odebírá vodu z řeky Rhôny. V oblasti hrozí riziko zemětřesení. Čtyři reaktory elektrárny se nacházejí šest metrů pod úrovní hladiny vody kanálu.

Novináři citují slova šéfa úřadu ASN Pierra-Francka Cheveta, který prohlásil, že v případě zemětřesení by mohlo dojít ke katastrofě připomínající japonskou Fukušimu.

Firma EDF kritiku odmítla, proti tvrzením v knize se chce bránit soudní cestou. Dominique Minière, který je v EDF zodpovědný za jaderný park ve Francii, tvrdí, že prezentovaná fakta v knize jsou chybná. Oba autoři se odvolávají na důkladnou rešerši dokumentů vydaných úřadem ASN i interních materiálů firmy EDF. Novináři obviňují také jaderný úřad, který údajně podporuje „kulturu mlčení“ v souvislosti bezpečnosti jaderné energetiky ve Francii.

Dále čtěte: