Koaliční vyjednávací tým rakouských lidovců (ÖVP) a Svobodných (FPÖ) hodlá z Rakouska udělat průkopníka nových zelených technologií v Evropě. Do roku 2030 by se měla veškerá elektřina v zemi jižního souseda České republiky vyrábět pouze z obnovitelných zdrojů. To je cíl „černo-modré“ koalice, jež jedná o sestavení příští vlády ve Vídni, kterou má vést lidovec Sebastian Kurz.

Emise skleníkových plynů by se měly v Rakousku snížit do roku 2020 o 16 procent oproti roku 2005. K tomu by měla sloužit nová klimatická a energetická koncepce, která by měla být zakotvena v zákoně o ochraně klimatu, předpokládá nová rakouská vláda.

V materiálu, o kterém informovala rakouská agentura APA, se hovoří také o tom, že Rakousko musí přestat využívat elektřinu vyrobenou z uhlí a z jádra. Při jednáních o brexitu chtějí ÖVP a FPÖ revidovat smlouvu Euroatom. Evropské společenství pro atomovou energii vzniklo v roce 1957 a mělo podporovat rozvoj jaderné energetiky.

Nyní se Euroatom zaměřuje na projekt jaderné fúze v rámci projektu Mezinárodního termonukleárního experimentálního reaktoru ITER.

Podle rakouských politiků by nová úprava měla finančně zvýhodnit státy, které jádro nevyužívají, případně od jádra chtějí odstoupit. Nová vláda slibuje, že zajistí, aby kontroly v jaderných elektrárnách v jejich sousedství odpovídaly nejmodernějším technologiím a byly do nich zapojeni rakouští odborníci.

Výstavba nových reaktorů v EU by měla být zastavena. Materiál také hovoří o zákazu úložišť jaderného odpadu v blízkosti hranic Rakouska.

Rakousko by mělo souhlasit s mezinárodními smlouvami o ochraně klimatu pouze v případě, že budou vylučovat financování jaderné energie. Nová vláda rovněž lobbuje za to, aby se i evropské země co nejrychleji odklonily od využívání fosilních paliv při výrobě elektřiny, zejména uhlí.

Energetická koncepce má podporovat investice do zelených technologií formou „zelených dluhopisů“ pro soukromé firmy a kapitálové fondy. Veřejná doprava se má plně elektrifikovat a využívat alternativní pohony, bezemisní vozy mají být dotovány.

Nová vláda chce bojovat i proti tranzitní nákladní dopravě a podpořit výstavbu železničního tunelu v Brennerském průsmyku, který má ulevit silniční dopravě.

Rakouští Zelení koncepci kritizují s tím, že kromě „ne“ jádru nenechává kámen na kameni a omezuje práva občanů a ekologických iniciativ překládat své námitky při budování velkých projektů.

