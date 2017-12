Sázka na jádro se má v dlouhodobém horizontu vyplatit. Myslí si to Dominique Louis, který řídí poradenskou firmu Assystem, jež se zaměřuje na strojírenství a také na jaderné technologie.

Jeho firma před třemi měsíci prodala 61procentní podíl v automobilovém a leteckém sektoru za 400 milionů eur (10,3 miliardy korun) a koupila pět procent akcií firmy Areva, jež vyrábí jaderné reaktory. Ve firmě drží většinu francouzský stát.

I když se Francie snaží snížit závislost na jádru (75 procent), bez modernizace jaderných bloků to nepůjde. Podle Louise bude muset francouzský koncern EDF postavit 20 až 30 nových jaderných reaktorů, a nahradit tak stárnoucí bloky, které musí být stále častěji odpojovány kvůli údržbě.

„Sázím na to, že začneme mít problémy s klimatickými změnami a že se veřejné mínění rychle otočí (směrem k jádru),“ řekl podnikatel agentuře Bloomberg.

Jak si stojí zelená energie v Evropě:

Podle průzkumu francouzské nadace La Fabrique Écologique si 74 procent respondentů myslí, že země je příliš závislá na jaderné energii. 83 procent dotázaných je přesvědčeno, že je třeba více investovat do alternativních zdrojů energie.

„Jaderná energie je nejlepším způsobem, jak nahradit uhlí,“ míní podnikatel. Pochyby o budoucnosti jaderné energetiky vzrostly ve Francii poté, co stát musel zachránit Arevu před bankrotem. Francouzské ministerstvo financí navíc zvažuje způsob, jak oddělit v rámci EDF jaderné a ostatní aktivity.

Přísnější bezpečnostní požadavky po havárii ve Fukušimě prodražují náklady na výstavbu jaderných elektráren. Pode Bloomberg New Energy Finance budou ale investice do jádra po větných a solárních elektrárnách třetí největší do roku 2040. Odhaduje je ve výši 1,4 bilionu dolarů (30,5 bilionů korun), polovina z nich připadne na Čínu.

Louis věří, že francouzské jaderné technologie najdou uplatnění kromě domácí Francie také v Indii. Assystem spolupracuje s ruskou firmou Rosatom rovněž na projektech ve Finsku a Turecku.

Renesanci jádra v Evropě očekává v horizontu deseti až patnácti let. Havárie ve Fukušimě byla podle něj způsobena právě přírodní katastrofou - tsunami, nikoliv nedostatky jaderné technologie. V horizontu 50 až 100 let je taková cena za používání jádra přiměřená, tvrdí ředitel firmy Assystem.

