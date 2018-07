Poslední tři roky to vypadalo, že dieselové motory u osobních aut nemají v Německu budoucnost. Prodeje automobilů s naftovými motory po vypuknutí aféry automobilky Volkswagen se softwarem manipulujícím měření emisí klesaly, nyní se ale poněkud překvapivě trend otáčí.

Potvrzuje to právě koncern Volkswagen, pod který spadá i mladoboleslavská Škoda Auto. „Vidíme nový trend. Pomáhají nám hlavně nové modely,“ uvedl k obnovení zájmu o nové vznětové motorizace šéf marketingu a prodeje Volkswagenu v Německu Thomas-Werner Zahn. Podíl prodaných aut s dieselovým motorem se značkou VW v druhém čtvrtletí stoupl na 38 procent, zdůraznil ekonomický deník Handelsblatt.

Podíl nově přihlášených vozů na naftu za prvních šest měsíců byl v Německu 32 procent a do konce roku by měl stoupnout na 35 procent. Zatím však odborníci nepředpokládají, že by se dostal přes 50 procent, jako tomu bylo před vypuknutím aféry dieselgate.

I autmobilky BMW a Daimler potvrzují, že zájem je hlavně o nové dieselové motory, které splňují nejnovější emisní normu Euro 6d-temp (platí od září 2018) a nehrozí jim zákaz vjezdu do center německých měst. Přesná čísla výrobci nechtějí před zveřejněním hospodářských výsledků po druhém čtvrtletí zatím uvádět.

Němečtí zákazníci také reagují na sliby automobilek, že v případě potíží s vjezdem do některých německých měst (jako první zavřelo některé ulice pro starší diesely město Hamburk), výrobce auto od zákazníka vykoupí. Například BMW to od března slibuje všem, kteří si koupí nový vůz na leasing. To působí jako pozitivní signál i pro kupující ostatních značek, napsal německý deník.

Daimler se chlubí tím, že 80 procent jeho modelů má certifikaci na Euro 6d-temp, která garantuje spotřebu podle nového standardu WLTP. Majitelé těchto aut mohou mít jistotu, že je zákaz vjezdu do některých městských zón nepotká ani v následujících letech.

Dalším hlediskem je spotřeba aut, jež je v případě naftových motorů nižší o deset až patnáct procent. Platí to zejména pro segment vyšší třídy a vozů SUV. Jejich prodeje za první pololetí v největší ekonomice EU rostly meziročně o 42 procent.

V renesanci dieselu věří i německý svaz autoprůmyslu VDA. Trend mají pomoci otočit také firemní zákazníci, kteří na diesely ve firemních flotilách nezanevřeli právě kvůli nižším emisím CO2.

