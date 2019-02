Tvrdé přistání superjumba A380: Airbus spálil miliardy eur od evropských vlád

Evropský výrobce letadel Airbus získal na vývoj a výrobu obřího dopravního letounu A380 superjumbo několik miliard eur podpory od evropských vlád. Pokud by měl splatit pouze úvěr od Německa, musel by do roku 2021, kdy s výrobou skončí, postavit 290 letadel. V plánu je však výroba pouze 17 kusů.