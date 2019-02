Nákup obrněnců za 53 miliard: čeká se na ministerstvo financí

„V tuto chvíli je zakázka odeslána na ministerstvo financí k registraci akce,“ popisuje mluvčí obrany Jana Zechmeisterová. „Po registraci dojde k oslovení možných dodavatelů,“ doplňuje. Výrobci transportérů BAE Systems (CV90), General Dynamics European Land Systems (Ascod), PSM (Puma) a Rheinmetall (Lynx) by tak měli konkrétní požadavky dostat do konce února.

Detailní představy vojáků o novém pásovém bojovém vozidlu – třeba to, jestli upřednostní osádkovou či bezosádkovou věž – však resort odmítá komentovat. S požadavky chce prý nejdříve seznámit samotné výrobce. Do poměrně nepřehledné situace pak pronikají další zbrojovky, které by chtěly protlačit své produkty – co se týče právě věží, jde například o izraelský Elbit Systems či norský Kongsberg.

I když se po registraci na ministerstvu financí může tendr rozjet, obrana stále nespustila nové výběrové řízení na advokátní kancelář, která bude obří zakázku v hodnotě 53 miliard korun hlídat. Právníky přitom ministerstvo chtělo mít do konce loňského roku. Podle informací webu Euro.cz by se jejich opakovaný výběr mohl rozjet během několika dní.

Kromě samotných výrobců a dalších subdodavatelů je kontrakt za 53 miliard korun důležitý i pro státní podnik VOP CZ v Šenově u Nového Jičína, kde by podle ideálních ministerských představ měla probíhat kompletace pásových vozidel i jejich servis a údržba. „Výroba a dodávka obrněných vozidel pěchoty včetně jejich následného servisu může přinést práci v regionu až na třicet let,“ věří Marek Špok, ředitel VOP CZ.

