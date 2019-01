Bez peněz neodejde. Končící Metnarův náměstek Koštoval dostane přes milion

„Zákaz konkurence je stanoven podle zákona o státní službě,“ reaguje Jana Zechmeisterová, mluvčí ministerstva obrany. Nicméně dvanáctiměsíční konkurenční doložka platí v resortu jen pro dva náměstky. Pouze pro ty v majetkové a vyzbrojovací sekci. „Na místech ostatních náměstků tento zákaz stanoven nebyl. Důvodem je výkon konkrétních činností, a to rozhodování o veřejných zakázkách,“ pokračuje Zechmeisterová.

Až tedy Koštoval z ministerstva obrany odejde, na účet mu přistane minimálně 1 176 185 korun. Takový byl jeho celkový roční plat před čtyřmi lety. Na oplátku pak nesmí 365 dnů pracovat ve firmách, kde by mohl zneužít informace, k nimž měl na ministerstvu přístup. Čímž se mu minimálně až do začátku roku 2020 uzavírá cesta do zbrojního průmyslu.

Nárok na konkurenční doložku bude mít i nový náměstek pro vyzbrojování, jehož výběr ministerstvo obrany rozjede v úterý 29. ledna. To je termín, do něhož se mohou podle čerstvě zveřejněného inzerátu hlásit zájemci. Jedním z požadavků je bezpečnostní prověrka na stupeň přísně tajné či lustrační osvědčení.

Než se zakázek ujme plnohodnotný náměstek, kontrakty za desítky miliard – nákup izraelských radarů MADR, obrněných pásových vozidel či protiletadlových raketových systémů – řídí Filip Říha. V resortu pracuje od roku 2013. Ministr obrany Lubomír Metnar jej do čela vyzbrojování poslal před dvěma týdny. „Od pana Říhy očekávám rychlé dokončení rozjetých akvizic a precizní postupy při zadávání nových zakázek,“ vysvětlil Metnar.

Dále čtěte: