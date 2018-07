My jsme budoucnost: tito Češi zazářili už jako teenageři

Vykročit z řady se určitě nebojí jedna z největších nadějí české vědy, teprve devatenáctiletá čerstvá maturantka Karina Zadorozhny (Movsesjan). Fascinuje ji prodlužování lidského života. Už téměř tři roky tráví většinu času v laboratoři biologického ústavu Masarykovy univerzity v Brně, kde se snaží přijít na to, jak se buňky vypořádávají s poškozením DNA.

Soustředí se hlavně na bílkoviny, například na protein s označením RAD21. Karina mimo jiné zjistila, že může dojít k jeho poškození u nádorových buněk. Ty pak nejsou chráněny při běžném dělení a dochází k dalším mutacím. Dosavadní léčba, která byla účinná v případě jejich původní podoby, už na tyto buňky nemusí zabrat.

Za své vědecké objevy získala Karina několik cen: stala se hlavní vítězkou loňského ročníku soutěže o nejlepšího mladého evropského vědce a ocenění posbírala také ve třech kategoriích prestižní mezinárodní soutěže Intel ISEF, na jejíž vyhlášení si loni zajela do Los Angeles. Letos jí dokonce vyšla první publikace ve zřejmě nejslavnějším vědeckém magazínu na světě Nature.

Podobně jako Karina se chystá dobýt zahraničí i osmnáctiletý Petr Štěpánek, student třetího ročníku Smíchovské střední průmyslové školy. I on má už za sebou pozoruhodnou cestu: Když nastoupil na střední školu, sdělil svému učiteli, že nechce čekat až do třetího ročníku, kdy musejí studenti vypracovat celoroční práci, ale chce se do tvorby projektů zapojit dříve.

Došlo k dohodě a Petr začal vytvářet robotickou ruku kopírující pohyb té skutečné. Robotickou ruku dokončil během prváku; ve skutečnosti na ní pracoval už od osmé třídy. Vzhledem k vytíženosti školní 3D tiskárny se pak rozhodl využít své vlastní 3D tiskárny, na níž si potřebné komponenty pro svůj projekt vytiskl. Vlastní 3D tiskárnu sestrojil o prázdninách mezi osmou a devátou třídou.

Jan Diblík (20) byl druhým Čechem, který se nechal kvůli podnikání zplnoletit, a využil tak možností nového občanského zákoníku. Hned v roce 2014 si v 16 letech opatřil živnostenský list a pokračoval v tvorbě mobilních aplikací, s níž začal ve 12 letech. Letos založil vlastní digitální agenturu Dibel, která se právě v těchto dnech připravuje na rebranding, stane se z ní Qusion.

Část zakázek sbírá ve Švýcarsku a ve Velké Británii. Aktuálně tým nejvíce zaměstnává vývoj nové aplikace Fuzee, která může ulehčit pražské dopravě. Bude kombinovat informace o sdílených kolech a MHD, do budoucna zahrne celou městskou dopravu včetně taxíků, sdílených koloběžek či skateboardů.

Kromě aplikací se Diblík věnuje i robotice. Po celou dobu studia na gymnáziu ve Vysokém Mýtě se zlepšoval v programování robotů, vyhrával robotické soutěže po celém světě, a drží dokonce světový primát v kategorii nazvané Hašení ohně, kdy naprogramovaný robot dokáže najít a sfouknout svíčky.

