Majitel nemocnic Zavalianis: Češi žijí v iluzi

Onkologické a radiologické centrum Multiscan Pardubice, Nemocnice Hořovice a Rehabilitační nemocnice Beroun se staly ve světě české medicíny pojmem. Druhý největší soukromý poskytovatel zdravotnické péče Sotirios Zavalianis u nás moc nepřehání, když říká, že se stal „obětí vlastního úspěchu“. Jeho heslem je nabízet pacientům efektivní a dostupnou službu. To si vyžádá stamilionové investice do rozšiřování zařízení. A k tomu si usmyslel, že v Berouně postaví „blázinec“ 21. století.

Dokážete všechno, co si usmyslíte?

Dokázal bych podstatně víc, ale snaha celého systému a politické garnitury je tlačit nás do průměru. Pokud se do něj napasujete, bez problémů žijete a přežijete. Jakmile se snažíte vyčuhovat, věčně bojujete.

To mluvíte o dotaci na centrum duševní rehabilitace, kterou jste nedostal?

Není to jen o dotaci. Pojišťovny a ministerstva se ptají: Proč to děláš, nikdo to po tobě nechce. Nám stačí pro naše lidi šestilůžkový pokoj v LDN, Češi si nezaslouží lepší. Za posledních 25 let, kdy ve zdravotnictví působím, nebyl žádný můj projekt předem akceptovaný. Vždy jsme ho zaplatili a po nějaké době se dospělo k názoru, že je dobrý. Ale kdybych se měl řídit rozhodnutími a úředními dopisy, nepostavil bych ani psí boudu.

Tvrdíte, že jste se na vzdory systému stal druhým největším soukromým poskytovatelem zdravotní péče…

Před dvaceti lety jsme zřizovali v Pardubicích onkologické centrum, pan doktor Calta vymyslel vynikající systém pro celý kraj, lidé ve Svitavách nebo Chrudimi by přece měli dostat stejně dobrou péči jako jinde. Tehdy všichni byli proti tomu. Jsem rád, že po 20 letech dospěla i oficiální místa k názoru, že pardubický systém by měl být platný po celé zemi. A vidíte, když se teď snažíme postavit centrum duševní rehabilitace, také jsou všichni proti, ale mám pro ně speciální nabídku. Budu mít pro vás připravené ty nejkrásnější pokoje, protože budete první, kteří u nás budou chtít pobýt…

Celý rozhovor čtěte v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 25. března. V elektronické verzi ke stažení v App Store a na www.alza.cz/euro.