Robot pozná, kdy zemřete. Lékaři to ocení

Využití umělé inteligence je nezastavitelné, v medicíně ale může narazit na etický rozměr. Důkladná analýza dat pacienta strojem může přesněji vypočítat, za jak dlouho zemřete a přizpůsobí tomu léčbu.

Studii provedli australští vědci z University of Adelaide se snímky pacientů hrudníku. Počítač s přesností 69 procent určil, kolik z nich zemře do pěti let. Výsledek je srovnatelný s tím, co předpovídali lékaři.

I když studie působí téměř strašidelně, lékaři mají za tuto pomoc v budoucích letech děkovat, respektive zdravotní pojišťovny. Může zefektivnit léčbu a včasnou diagnózou pomoci i pacientům.

„Předpovídání budoucnosti pacienta je užitečné, protože umožní ušít nemocnému léčbu na míru,“ citoval britský wired.co.uk šéfa studie Lukeho Oakden-Raynera.

Určení biologického věku vašich orgánů

Přesné posouzení biologického věku pacienta a jeho „životnost“ je dosud limitována tím, že lékař vás nemůže prohlédnout komplexně zevnitř a určit zdraví jednotlivých orgánů. „Náš výzkum zkoumal využití hlubokého učení, techniky, kdy se počítačový software může naučit, jak rozumět analýze snímků pacienta,“ dodal radiolog.

Studie zveřejněná v časopise Nature zatím neukázala, co přesně počítač posuzuje při zkoumání snímků, ale nejpřesnější předpovědi dělal u pacientů, kteří trpěli chronickými nemocemi, jako je rozedma plic nebo městnavé selhání srdce.

Počítač dokáže lépe předpovědět zdravotní výsledky než lékař, protože postihne větší objem dat a rozliší i drobné změny, které nemusí lékař vidět, vyzdvihl Oakden-Rayner.

Včasná diagnóza

Tento výzkum může podle australského lékaře otevřít novou cestu umělé inteligenci do medicíny a přinese i naději pacientům při včasné diagnóze vážných chorob. Je ale třeba zároveň dodat, že výzkum byl proveden pouze na vzorku 48 pacientů.

Proto se tým lékařů nyní zaměří na další studium možnosti využití umělé inteligence tím, že bude analyzovat za pomoci počítače tisíce snímků nemocných. Chce také zkusit předpovídat pravděpodobnost rizika srdečního infarktu.

„ I když byl zatím použit malý vzorek pacientů, výsledky ukazují, že se počítač dokáže naučit rozeznávat komplex projevů nemocí. Je to něco, co vyžaduje u lékaře specialisty dlouhodobé zkušenosti,“ dodal Oakden-Rayner.

Úspora času lékařům

Tento výzkum není prvním, který se snažil využít umělé inteligence pro předpověď rizika chorob, jež ohrožují život. Loni vědci z texaského Houston Methodist Research Institute využili softwaru, jenž umí předpovídat riziko nádoru prsu. Počítač analyzoval snímky z mamografu třicetkrát rychleji než lékař. Úspěšnost měl 99 procent.

„Software vyhodnocuje miliony informací v krátkém čase. Což nám umožní určit riziko rakoviny prsu účinněji. Má potenciál snížit provádění zbytečných biopsií (odběrů tkáně),“ řekl Stephen Wong, vedoucí projektu na institutu bioinženýrství v houstonském institutu.

Ruční vyhodnocení 50 snímků z mamografu trvá dvěma specialistům 50 až 70 hodin. Počítač zvládl 500 snímků zpracovat během několika hodin. Lékařům by to trvalo 500 hodin.

„Vyhodnotit tak velký počet snímků by bylo prakticky nemožné bez umělé inteligence,“ citoval sciencedaily.com loni v srpnu slova Wonga.

