Letiště Praha chystá rozšíření. Do roku 2035 zvýší kapacitu až na 23 milionů odbavených cestujících

Podmínkou navýšení kapacity letiště je výstavba paralelní dráhy, centralizace bezpečnostní kontroly a vybudování nových nástupních prstů D a E. Prst D by měl vzniknout u terminálu 2 do roku 2029 a zajistí devět kontaktních stání a pět stání pro dálkové linky, prst E bude vybudovaný do roku 2036.

Spolu s dobudováním paralelní dráhy bude nutné odstavit stávající vedlejší dráhu. Po uvedení nové dráhy do provozu za zhruba osm let se očekává zrušení nočního provozu na letišti. Dráha bude sloužit pouze pro vzlety. Po jejím zprovoznění vzroste kapacita pohybů na letišti na 250 tisíc za rok.

Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) doplnil, že do roku 2028 by měla na letiště a dále na Kladno vést elektrifikovaná dvoukolejná železniční trať. Plánuje se vybudování několika mimoúrovňových křižovatek na pražském okruhu a komunikacích směřujících na letiště.

Cesta z centra Prahy na Letiště Václava Havla v Ruzyni by měla po připravované železniční trati trvat 25 minut. Z železnice za téměř 40 miliard korun, která povede i do Kladna, je nyní rozpracovaná pouze část na Negrelliho viaduktu. Úprava jednokolejné a neelektrizované trati do Kladna s odbočkou na pražské letiště se připravuje už mnoho let. Nové spojení by mělo umožnit desetiminutový interval vlaků jedoucích na letiště i do Kladna.

Praha je páté nejlevnější město pro cestu taxíkem na letiště. Nejdražší je Amsterdam

Taxikáři na letišti protestují proti službe Uber ( Zdroj: ČTK, Autor: ČTK )

