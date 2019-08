Blíží se návrat maxů? Boeing hledá lidi, kteří mu pomohou s jejich zprovozuschopněním

Americký výrobce zprávu agentury potvrdil s tím, že vedení plánuje přijmout dokonce hned „několik stovek“ takovýchto zaměstnanců. Jejich pracovní zařazení sice blíže nespecifikoval, i tak se má ale všeobecně za to, že se bude jednat o lidi, kteří mu pomohou se zprovozuschopněním jeho nových strojů 737 MAX.

Inzerát Boeingu ( Zdroj: Twitter/Boeing, Autor: Boeing )

Ty jsou již od letošního března po celém světě uzemněny v důsledku dvou závažných nehod, které si celkově vyžádaly životy 346 lidí.

Oficiální vyšetřování sice ještě u konce není, má se však za to, že příčinou obou havárií byl vadný senzor, který letadlu vysílal chybné informace o svém sklonu. V důsledku toho stroj automaticky přecházel na menší úhel náběhu, jinými slovy začal prudce klesat, což se v situaci krátce po vzletu ukázalo být jako osudné.

Už bezmála půl roku proto inženýři Boeingu pracují na přeprogramování systému MCAS, jenž má vyhodnocování sklonu na starosti. Původně měla být celá záležitost vyřešena během několika měsíců. Protože však bylo mezitím na inkriminovaných strojích objeveno ještě několik dalších problémů, k potřebnému posvěcení ze strany amerického úřadu pro civilní letectví (FAA) dosud nedošlo.

První cestující by se mohli svézt již v říjnu

Nábor nových zaměstnanců nicméně dává aerolinkám naději, že by se objednaných strojů mohly už brzy dočkat. Samotné vedení Boeingu očekává, že certifikační proces by se mohl uskutečnit během tohoto září. První pasažéři by se pak na jejich paluby mohli vrátit již v říjnu, respektive „začátkem čtvrtého kvartálu“, jak podle agentury Reuters v úterý zopakoval šéf americké společnosti Dennis Muilenburg.

Než se tak stane, budou muset všechny letouny 737 MAX projít důkladnou údržbou. Ta si vyžádá stovky hodin práce na každém z nich. Další hodiny pak budou vyčleněny pro instalaci vylepšeného systému MCAS.

Jakmile dá FAA strojům zelenou, čeká na inkriminovaná letadla přelet na letiště do severoamerického Seattlu a Everettu, kde má Boeing několik výrobních závodů. Teprve odtud se posléze konečně rozletí do celého světa ke svým novým majitelům, kteří na ně už několik dlouhých měsíců netrpělivě čekají, zatímco jejich zisky se pozvolna rozplývají jako kondenzační čáry na obloze.

