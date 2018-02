Když se koncem roku 2017 staly kryptoměny tak populární, že do nich začala investovat široká veřejnost s jen minimálním povědomím o tom, co vlastně kryptoměny jsou, vyrojilo se množství podvodných projektů.

Kombinace pro běžného člověka relativně složité technologie a zcela neregulovaného prostředí je v tomto ohledu velmi nebezpečná. Proto by si každý měl rozmyslet do jakého coinu či tokenu své peníze investuje a zjistit si co nejvíce informací o tom, zda daná technologie skutečně přináší nějakou přidanou hodnotu.

A také je třeba si všímat detailů. Stojí za projektem důvěryhodní lidé? Působí důvěryhodně prezentace projektu? Existuje adresa a telefonní číslo, kam je možné zavolat? Jinak se může velmi snadno stát, že investujete do čistého podvodu.

Nechtěná těžba kryptoměn

Při návštěvě webové prezentace se váš špatně zabezpečený počítač může nakazit takzvaným těžařským skriptem. Právě tento typ rizika je v prostředí virtuálních měn dosti častý. Počítač pak začne těžit některou z kryptoměn a odesílat ji někomu cizímu. Jeho běh se zpomalí, přitom jede nepřetržitě na plný výkon a je slyšet, že se ventilátor chlazení nezastaví.

Některé škodlivé skripty jsou ale sofistikovanější a pracují tak, aby se tímto způsobem počítač neprozradil. Tento typ nákazy je nepříjemný, ale často také nebezpečný, protože v systému otevírá natrvalo zadní vrátka. Ve většině případů před ním ochrání spolehlivý bezpečnostní software a pravidelně aktualizovaný operační systém. Můžete také použít specializované rozšíření prohlížeče, například minerBlock nebo No Coin.

Kryptoměny a daně Virtuální měny nejsou podle výnosu ČNB považovány za hotovostní ani bezhotovostní platidlo. Nepatří ani mezi investiční nástroje, jako jsou akcie či dluhopisy. Zisky z investic do kryptoměn se proto podle zákona o dani z příjmu daní jako Ostatní příjmy. Daňová sazba pak činí 15 % u fyzických osob a 19 % u právnických osob.

Některé viry se zaměřují na vykrádání virtuálních peněženek. Tyto škodlivé programy buď aktivně vyhledávají na disku počítače vaše peníze a ty pak odesílají do cizí peněženky, nebo monitorují schránku, kterou používáte pro operaci copy-paste. Při kopírování adresy vám pak podvrhnou vlastní peněženku, takže vy pak peníze pošlete někomu cizímu. I zde je ochranou pečlivé dodržování zásad kybernetické bezpečnosti, především aktualizovaný a kvalitní antivirus.

Obchodování s kryptoměnami

Již několikrát se stalo, že útočníci napadli některou burzu a ukradli z ní většinu zde uložených peněz. Toto riziko se jen těžko omezuje, protože kdo chce obchodovat, musí se svými prostředky na trh. Riziko lze omezit tím, že si pro obchodování vybereme některé z renomovaných burz a neobchodujeme jen na jednom místě.

Za zvážení také stojí, zda prostředky, se kterými právě nechceme manipulovat, nestáhnout do svého (zabezpečeného) počítače, nebo hardwarové peněženky. Samozřejmě je pak ale nutné zohlednit transakční poplatky, které nás to bude stát.

Kryptoměny - bezpečnost

Při práci s kryptoměnami by mělo být samozřejmostí, že budeme dodržovat základní pravidla osobní digitální bezpečnosti. Samozřejmostí by měla být dvoufaktorová autentizace, pokud možno pomocí aplikace, nikoli SMS, která je zranitelnější. Používání velmi silných hesel a jejich uchovávání v bezpečí – buď v password manageru, nebo ještě lépe mimo počítač v trezoru na hesla (například PasswordsFAST). Aktuální antivirový program, aktualizovaný operační systém. Neustálá ostražitost před phishingem. A diskrétnost a mlčenlivost.

Autor je odborník na digitální bezpečnost a digitální bezpečnostní audit

Článek vyšel v magazínu Profit

