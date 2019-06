Jak utopit milion: startupy umírají rychleji, než se rodí

Odhaluje se tak druhá stránka úspěšných příběhů zázračně zbohatlých zakladatelů startupů. Podle zkušeností, které týdeník Euro nasbíral od insiderů z tuzemské scény, je tento obrázek spíše nablýskanou reklamou. Úmrtnost startupů je ve skutečnosti až sedmdesátiprocentní.

Ještě než se na rizika startupů podíváme blíž, je dobré si přečíst příběhy vybrané čtyřky z poslední doby. Protože právě v nich se skrývá několik odpovědí na to, proč se startup zpravidla nepovede. A varování neplatí jen pro jejich zakladatele, ale i investory, kteří v době volných peněz hledají, kam své prostředky poslat vydělávat.

Zoot je nejznámější značka z vyjmenovaných firem. Jeho hvězda stoupala dlouho vzhůru, firma dokonce expandovala do Rumunska a na Slovensko. Jenže už od začátku měla napnuté financování. Vyřešila ho sice emisemi dluhopisů nebo vstupem investorů, ale vykřičníky ji stále doháněly.

Jako potíž se ukázala paradoxně základní myšlenka, která Zoot odlišovala od ostatních internetových obchodů s módou. Vyzkoušet si zadarmo zboží v kamenné výdejně a pak si vybraný kus vzít, nebo ne, se ukázalo jako náročné na logistiku a také peníze. Zboží putovalo ze skladu a do skladu, aniž by to zákazník zaplatil.

Svou daň na cash flow si vybraly i investice spojené s rozvojem (sklady, najímání stovek zaměstnanců) a také expanze do zahraničí. Když pak vloni přišlo po zimě hned léto a ve skladech Zootu čekaly na zákazníky stohy jarního zboží, jež nikdo nechtěl, firma byla už ve vážných potížích.

Reagovala na ně sice změnami v zahraničí (v Rumunsku zrušila kamenné výdejny) nebo omezovala počet zboží, které je možné si objednat k vyzkoušení předem, ale když přišel na konci loňského roku čas splátky úvěrů, bylo jasné, že potřebuje pomoci. Firma je nyní v insolvenci, má ozdravný plán a nový management ze skupiny Natland, který skoupil pohledávky a věří v její další rozvoj. Majitelé dluhopisů, kteří by jinak zcela přišli o zhruba 230 milionů korun, dostali alespoň nabídku na získání akcií firmy, ale ne v původní hodnotě.

