New York přilákal české startupy. Na veletrhu TechDay se představilo rekordní množství firem

V prvním květnovém týdnu se ve Spojených státech konal již třetí ročník akce Czech ­ Startup Week New York. Jde o největší zahraniční akci určenou českým startupům. Vládní agentura CzechInvest na ni s podporou projektů CzechDemo, CzechMatch a projektu ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí doprovodila šest začínajících českých podniků – Enehano Solutions, Miomove, Sharry Europe, Travel a la carte, UNIOSO a BookCore.

Části programu se zúčastnily také čtyři firmy pobývající v New Yorku v rámci tříměsíčního akceleračního projektu CzechAccelerator. Jde o společnosti MobileSoft, iDevBand, Syncfony a AIK IT Digital. Ve spolupráci s Generálním konzulátem České republiky v New Yorku a newyorským inkubátorem VentureOut pro ně CzechInvest připravil bohatý program.

Jak dobýt Ameriku

Zástupci startupů svůj pobyt oficiálně zahájili snídaní na Generálním konzulátu České republiky v New Yorku. Vedle organizátorů se setkali také s českými firmami, které již v New Yorku úspěšně působí, nebo americkými firmami, ve kterých hrají významnou roli právě Češi. Ti hovořili například o začátcích svého podnikání, zhodnotili rozdíly českého a amerického trhu nebo radili v oblasti vízové problematiky. Účastníci pak pokračovali pod vedením zkušených mentorů a podnikatelů v inkubátoru VentureOut sérií workshopů na téma newyorský startupový ekosystém, fundraising – financování či scaling.

Sedm startupů se pak představilo v Jacob Javits Center na veletrhu TechDay New York, největší startupové akci svého typu ve Spojených státech. Ta v letošním roce zaznamenala rekordní účast vystavovatelů (přes 300 startupů) i návštěvníků. V dalších dnech se firmy zúčastnily řady workshopů, seminářů, mentoringu a méně či více formálních setkání se zdejší startupovou komunitou, odborníky, potenciálními partnery či podnikateli, kteří na americkém trhu již působí.

Na Pitch Night dorazila stovka účastníků

Květnový program vyvrcholil na Czech Startup Week Demo Night. Prezentaci svých produktů a služeb si začínající firmy již naostro vyzkoušely před investorským panelem, odborným publikem i startupovou komunitou. Ta čítala bezmála sto hostů. Z nich mohou do budoucna vzejít třeba i obchodní partneři. Na závěr pobytu pak zástupci startupů z projektu CzechMatch absolvovali sérii workshopů a B2B schůzek.

Cílem newyorského týdne a projektů agentury CzechInvest je přispívat k rozvoji českého startupového ekosystému, a to včetně expanze firem na zahraniční trhy. „Můžeme říct, že českým firmám se tu s naším přispěním daří. Jen namátkou: březnoví absolventi CzechAcceleratoru Motionhouse dokončují personalizovaná videa pro prvního zdejšího klienta. Řešení Sharry Europe bude využívat budova v Bostonu. A startup Travel a la carte úspěšně otevřel svou newyorskou pobočku,“ říká zahraniční zástupce CzechInvestu v New Yorku Jan Chmelík.

Autorka je specialistkou komunikace agentury CzechInvest

PDF verze červnového čísla magazínu Export a podnikání ke stažení