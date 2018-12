Pražanům nejvíce chutná IPA, říkají zakladatelé pivní rozvážkové firmy Peevo

Čím se Peevo liší od dalších rozvážkových služeb?

MH: My jsme specifičtí v tom, že se zaměřujeme pouze na pivo. To pivo stáčíme hned po přijetí objednávky od zákazníka, což znamená, že se ze sudu dostane do lahve v den, kdy si ho objedná a zároveň ho ve stejný den dostane. Garantujeme vychlazené pivo, máme pod kontrolou celý chladicí řetězec. Piva, která rozvážíme, jsou nefiltrovaná a nepasterizovaná a potřebují stálou teplotu. Díky tomu zákazník může dostat pivo chlazené a připravené k vypití.

Jak u vás funguje stáčení piva?

MH: Nepoužíváme klasické pípy, ale speciálně uzpůsobené zařízení k plnění lahví.

MK: Nasazením lahve na čep se spoj uzavře, láhev se vyplní pivoplynem, který vytlačí vzduch, až poté se pivo napustí.

MH: Pivo stéká po stěnách lahve, to znamená, že nijak nepění. Díky tomu se dá rychle načepovat. Pivoplyn, směs CO2 a dusíku, je klasický potravinářský plyn používaný v pivovarech.

Kdy začalo Peevo fungovat?

MK: 6. září 2018, takže tři měsíce zpátky, tehdy byly oficiálně spuštěny webové stránky. K tomu dni se datuje i první objednávka. S přípravami jsme začali v květnu. Bylo nutné objednat výčep a chlazení.

Jak vás napadlo rozvážet právě řemeslná piva?

MK: Věděli jsme, že existuje technologie, díky které se dá pivo čepovat rovnou do láhví, a to nás inspirovalo k tomu, abychom to zkusili sami s využitím našich znalostí z prostředí e-commerce. Prahu jsme si vybrali proto, že v ní je největší kupní síla a také největší zájem o minipivovary a řemeslná piva. Alespoň tak nám to přišlo za ty roky, co v Praze žijeme.

MH: Taková služba nám v hlavním městě chyběla. Oba jsme milovníci craftového piva, a tak jsme si říkali, že by to mohlo být zajímavé i pro další lidi, jako jsme my.

Zmínil jste zkušenosti s e-commerce, kde jste je získali?

MK: Jsem spoluzakladetel e-shopu pro maminky feedo.cz. Marek byl jeden z prvních zaměstnanců a letos e-shop opustil jako šéf logistiky. Firmu jsme prodali v roce 2015 a definitivně jsem z ní odešel před rokem a půl.

A peníze z prodeje jste vložil do Peeva?

MK: Ano.

Speciální pípy pro plnění lahví

Podle čeho si vybíráte pivovary?

MH: To je dobrá otázka. První pivovary jsme oslovili my na základě sympatií a také toho, jak nám jejich piva chutnala. Pak se karta otočila a pivovary se začaly ozývat nám. Průměrně nás osloví jeden pivovar denně. Piva osobně ochutnáváme a vybíráme jen ta kvalitní, která budou zákazníkům chutnat. Co se týče regionality, věnujeme se jen českým pivovarům, snažíme se podporovat lokální trh.

Které typy jdou nejvíce na odbyt?

MK: Jednoznačně IPA.

MH: IPA a Ale se prodávají nejvíce. Jsou to nejoblíbenější „nové“ typy piva. Nějaký čas tu samozřejmě jsou, ale pro Českou republiku je to stále nový trend. Druhé v závěsu jsou ležáky, což je asi nejtradičnější druh piva v Česku. Takže ležáky se také velmi dobře prodávají. Snažíme se čas od času zařadit nějaká černá a polotmavá piva nebo speciály. Je to spíš taková experimentální část výběru.

MK: I speciály se prodávají dobře, ale spíše v menším množství. Proto je také do nabídky zařazujeme jednou za čas. Pět píp z osmi máme obvykle obsazeno kombinací IPA a ležáků.

Minipivovary táhnou. Prazdroj uvařil speciál s Matuškou

Piva také prodáváte přes platformu Dáme jídlo. Jak tato spolupráce funguje?

MK: Není to nějaký náš zdroj zákazníků, na kterém bychom byli závislí a který by nám přinášel obrovské obraty. Je pro nás limitující omezení, že přes Dáme jídlo si může objednat pouze zákazník, který se nachází do tří kilometrů od naší provozovny. Přes tuto platformu tedy jsme schopni pokrýt pouze minimální část Prahy.

Nebojíte se, že vám název Peevo uškodí u anglicky mluvících zákazníků?

(„Pee“ v angličtině znamená „močit“, pozn.red.)

MH: Přemýšleli jsme nad tím od začátku, ale nakonec jsme to riskli. Vsadili jsme na to, že převážná část naší klientely budou Češi. Navíc jsme si řekli, že do toho půjdeme s výzvou, aby zákazník nikdy neměl potřebu spojit kvalitu piva se slovem „pee“.

Co plánujete do budoucna?

MK: Zatím fungujeme reálně asi tři měsíce, takže zatím se snažíme všechna piva rychle vytočit, protože nesmí být na čepu dlouho. Rádi bychom také rozšířili nabídku. Nyní máme osm píp a chtěli bychom přidat další. Chceme také vyzkoušet nějaké zahraniční pivo, jestli o něj bude zájem. Co se týče rozvozu, náš cíl je dovážet i mimo Prahu. Nemyslím tím celý Středočeský kraj, ale satelity, Prahu-východ a další.

Dále čtěte: