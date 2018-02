Spotřeba piva na hlavu v Česku od rekordních let na přelomu tisíciletí, kdy se držela nad 160 litry, setrvale klesá. Již více než padesát let ale neklesla pod 140 litrů. I aktuální hodnota 145 litrů Česku zajistila pozici největších pijáků a to s velkým odstupem od druhých Rakušanů.

Rakousku druhé místo zajistil fakt, že tamní pivaři dokázali spotřebu udržet alespoň na stejné úrovni jako předloni, zatímco Němci v pití piva dál přibrzdili.

Česko v posledních letech zažívá explozi malých pivovarů – vzniká v průměru jeden týdně. I v Rakousku se tomuto segmentu daří, tempo je ale nižší, když v loňském roce přibylo k 252 pivovarům 20 nových.

Vývoj spotřeby piva na hlavu v Německu a Rakousku:

Rakušané přepili Němce navzdory tomu, že je na pivo v Rakousku uvalena vyšší spotřební daň, což výrobci musí promítat do prodejních cen. „Je to mimořádné. Rakouské pivovary jsou mnohem více zatíženy než německé. Náš úspěch na recept je kvalita a rozmanitost,“ řekl šéf rakouského svazu pivovarníků Sigi Menz.

V Německu naopak odvětví zažívá mírný útlum. V minulém roce klesla domácí spotřeba o 2,3 procenta, vývoz pak ztratil 3,1 procenta. V uplynulých 25 letech klesl německým pivovarům odbyt dokonce o 17 procent, zatímco rakouským jen o 5 procent.

