Investiční fond ČEZ vstoupil do německého zprostředkovatele solárů Zolar

Energetický Uber, tak by šlo s nadsázkou popsat činnost německé společnosti Zolar. Jen namísto odvozu dorazí po objednávce solární elektrárna.

„Zolar jsou průkopníkem inovativního decentralizovaného modelu při koupi střešních solárních systémů. Objednávka, konfigurace a instalace jsou v maximální možné míře digitalizovány,“ popsal místopředseda představenstva ČEZ Tomáš Pleskač.

ČEZ vstoupil do firmy skrze svůj investiční fond Inven Capital jako jeden z dvou nových investorů. Spolu s navýšením účasti dřívějších podílníků tak Zolar v aktuálním kole financování vybral celkem deset milionů eur.

Německá firma, která vznikla před třemi lety, vytvořila systém, s jehož pomocí mohou zákazníci na internetu podle nastavených parametrů získat střešní solární panely i s baterií. Online konfigurátor navrhne zájemci nejvhodnější instalaci, zajistí celý proces plánování, pojištění a financování. Nakonec propojí zájemce s konkrétním řemeslníkem, který jim přijde vybranou kombinaci ve zvolený čas nainstalovat. Na tuto poptávku pak reagují potencionální dodavatelé.

Infografika: Solární elektrárny jsou nejrychleji rostoucím zdrojem elektřiny

Infografika, bujení solární energetiky ( Autor: Euro )

Podle Tleskače přitom aktivita mladé firmy nekončí jen u fotovoltaických panelů. Do budoucna by měla nabídnout i další technologie, jako jsou třeba tepelná čerpadla nebo dokonce peer-to-peer obchodování, kdy by si jednotliví samovýrobci prodávali vyrobenou elektřinu přímo mezi sebou.

Inven v nedávnu investoval také třeba do výrobce chytrých termostatů tado nebo společnosti Sunfire, která se zabývá vývojem procesu výroby technického paliva z vody, CO2 a elektřiny z obnovitelných zdrojů. Letos v únoru uskutečnil fond také svůj první úspěšný exit, když prodal podíl v bavorském výrobci baterií sonnen skupině Shell.

