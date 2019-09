Zvládne Česko další solární boom? Nejen to, může na něm i vydělat

Fotovoltaická elektrárna, ilustrační foto Autor: CC0 via Pixabay

Pokud chce vláda naplnit unijní cíle v oblasti obnovitelných zdrojů energie, měla by upřednostnit fotovoltaické panely. Jen během příštího desetiletí by prý na českém území mohly přibýt solární elektrárny o výkonu až 6900 megawattů. Tedy aspoň to tvrdí studie poradenské společnosti Deloitte. Autoři studie zdůrazňují, že na rozdíl od finančního průšvihu po solárním boomu z let 2009 a 2010 na tom tentokrát může Česko i vydělat.