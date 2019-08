Státní dotace pro podporované energie má vzrůst na 27 miliard, navrhuje ministerstvo průmyslu

Příspěvek se týká podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a provozní podpory tepla. Podporu těmto zdrojům od roku 2013 vyplácí Operátor trhu s elektřinou (OTE) na základě cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Předtím ji vypláceli sami distributoři elektřiny. Celkem bylo od roku 2006 na podporu POZE v Česku vyplaceno přes 340 miliard korun.

Výše podpory vzrostla ze zhruba miliardy korun v roce 2006 na více než 40 miliard korun v posledních pěti letech. Loni činila 46,1 miliardy korun. Stát přispěl dotací ve výši 26,185 miliardy korun, stejné peníze dá také letos. Dotace na takzvanou zelenou energii tvoří převážnou část výdajů z rozpočtové kapitoly ministerstva průmyslu a obchodu. Návrh státního rozpočtu pro příští rok s plánovaným navýšením výdajů počítá, stejná dotace je plánována také pro roky 2021 a 2022.

Poskytnuté příspěvky podporovaným zdrojům energie od roku 2013 (v miliardách korun) 2013 37,46 2014 40,59 2015 43,51 2016 43,02 2017 45,45 2018 46,13

Zdroj: OTE

MPO v aktuálním dokumentu odůvodňuje navýšení státní podpory mimo jiné celkovým navýšením nákladů na podporu, které už ročně přesáhly 46 miliard korun nebo vyšší provozní podporou pro elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET), o které na konci loňského roku rozhodl ERÚ. „Na základě odhadů ERÚ se touto zvýšenou provozní podporou zvýší nároky na provozní podporu o 900 milionů korun ročně,“ píše v důvodové zprávě materiálu ministerstvo.

Skotská firma chce změnit současnou energetickou síť:

Velké plány pro Česko i svět. Stoletou energetickou síť čeká bod zlomu, tvrdí zakladatel Faraday Grid

Kontroverze v souvislosti s podporou stále budí především takzvaný solární boom na přelomu desetiletí. Nejvyšší kontrolní úřad už dříve uvedl, že mezi lety 2009 až 2012 byla návratnost investic do fotovoltaických elektráren v Česku zhruba sedm let po zahájení jejich provozu, přestože podle zákona mohla být až 15 let. Dodal, že celkové náklady na obnovitelné zdroje elektřiny převýší v Česku do roku 2030 bilion korun.

Výše státní dotace na provozní podporu od roku 2013 (v miliardách korun) 2013 11,7 2014 15,7 2015 15,7 2016 21,965 2017 26,185 2018 26,185 2019 26,185 2020* 27 2021* 27 2022* 27

* - plán

Zdroj: MPO

Dále čtěte:

Čistá energie z odpadu bez spalování: Sierra Energy uchvátila i Billa Gatese

Výnosná sázka na slunce: britské Solarcentury vzrostl zisk skoro o tisíc procent

Evropský sen o energii ze Sahary stále žije. Do projektu Desertec vstoupily Čína a Saúdská Arábie