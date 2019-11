Dobrovolné důchodové pojištění 2019

Výhody dobrovolného důchodového pojištění jsou jednoznačné. Doba, po kterou osoby nevykonávají výdělečnou činnost zakládající povinnou účast na důchodovém pojištění, jako je nejčastěji zaměstnání nebo podnikání, nebo nejsou účastny důchodového pojištění z titulu náhradní doby pojištění (například péče o dítě do 4 let věku, péče o závislou osobu, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, evidence na úřadu práce, kdy uchazeč nepobírá podporu atd.), se nezapočítává do celkové doby pojištění potřebné pro vznik nároku na důchod a pro jeho výpočet. A právě tuto situaci pomáhá dobrovolné důchodové pojištění vyřešit.

Důvody pro dobrovolné důchodové pojištění • Evidence na úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání, pokud po tuto dobu nenáleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci. • Soustavná příprava na budoucí povolání studiem na střední nebo vyšší odborné škole či vysoké škole v ČR. • Výdělečná činnost v cizině po 31. 12. 1995. Patří sem zaměstnanci v pracovním poměru, osoby samostatně výdělečně činné nebo členové družstva, pokud je podmínkou členství pracovní vztah k družstvu a jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají v rámci družstva práci, za kterou jsou odměňováni. • Výkon dlouhodobé dobrovolnické služby. Pojištění může trvat pouze po dobu výkonu dobrovolnické služby. K přihlášce občan předloží příslušnou smlouvu uzavřenou s vysílající organizací registrovanou u Ministerstva vnitra ČR. • Činnosti v České republice ve prospěch zahraničního zaměstnavatele. Musí jít o osoby, které jsou zaměstnanci zahraničního zaměstnavatele a jsou činní v ČR ve prospěch tohoto zaměstnavatele. • Výkon funkce poslance Evropského parlamentu zvoleného na území ČR. • Osoby v cizině, které následovaly manžela/ku, který v zahraničí působí v diplomatických službách ČR nebo, který je státním zaměstnancem podle zákona o státní službě nebo jiným zaměstnancem organizační složky státu. • Bez uvedení důvodu. Účast na tomto dobrovolném pojištění je v takovém případě možná v rozsahu nejvýše 15 let.

Problematikou dobrovolného důchodového pojištění se zabývá paragraf 6 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění.

Přihláška k dobrovolnému důchodovému pojištění

Přihláška k dobrovolnému důchodovému pojištění se podává na příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) v místě vašeho trvalého bydliště.

Výjimkou jsou osoby, které nemající trvalý pobyt na území České republiky. Ty se mohou přihlásit na jakémkoliv pracovišti OSSZ.

Výše pojistného na dobrovolné důchodové pojištění se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu.

Výši vyměřovacího základu si uchazeč o dobrovolné důchodové pojištění může určit sám. Nejméně však může jít o jednu čtvrtinu průměrné mzdy platné v roce, kdy se k pojištění dává přihláška.

Pojistné se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází tomu, ve kterém se průměrná mzda zjišťovala, a přepočítaného koeficientu.

Sazba pojistného z vyměřovacího základu činí u osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění 28 procent.

Nejnižší měsíční pojistné hrazené v roce 2019 tedy činí 28 procent z částky odpovídající jedné čtvrtině průměrné mzdy platné v roce 2019, konkrétně 2289 korun.

Vzhledem k tomu, že průměrná mzda v posledních letech pravidelně roste, stoupá i částka na minimální měsíční dobrovolné důchodové pojištění.

Pro srovnání v roce 2018 bylo nejnižší dobrovolné důchodové pojištění stanoveno na 2099 korun.

