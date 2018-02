Digitální Klondike: Praha řeší, jak zkrotit Airbnb

„Byl to zlatý důl,“ vzpomíná Petra. Pronajímat byt po babičce v Bubenči v Praze 6 přes Airbnb začala před pěti lety. Když se odstěhovala do Pardubic, najala si dvě studentky, které se jakžtakž domluvily anglicky, takže kromě úklidu zvládly dát hostům klíče a nějaké základní rady, kam se jít dobře najíst, jak funguje pražská MHD či kudy dojít pěšky do centra města.

Když zjistila, jak je to snadné, přikoupila před třemi lety byt na Žižkově. Aby se jí klienti tolik nestřídali a její „děvčata“ nemusela být neustále v permanenci, dala si podmínku minimálně tří přenocování. I tak běželo všechno hladce a peníze na účtu utěšeně přibývaly.

Petra naskočila na vlnu Airbnb v době, kdy to ještě nebyla masová záležitost, takže nikdo neměl potřebu se proti němu vymezovat ve veřejném prostoru. To se ovšem změnilo. Během jednoho roku se jen v hlavním městě ubytovalo přes Airbnb kolem 800 tisíc hostů, kteří tu dohromady strávili více než 2,7 milionu nocí, a je tedy jasné, že se musí najít způsob, jak se s Airbnb sžít.

Politici ale zatím tápou. Poslední rok víceméně jen vykřikují, že je potřeba tenhle novodobý fenomén zkrotit a osedlat. „Jsme ve fázi, jako byli dělníci na začátku 19. století, když výrobu ovládly stroje a oni je začali rozbíjet v domnění, že změní běh dějin,“ říká expert na ekonomiku cestovního ruchu Ondřej Špaček. Jak víme, nepovedlo se. Pokrok nezastavíš. Ani Airbnb.

„Airbnb má k městu mnohem vstřícnější přístup než Uber, jinak jej ale vnímám jako podobný problém, i když se o něm tolik nepíše. Má několik úrovní, které musíme vyřešit – jednak je to vybírání místních poplatků, dodržování nahlašovací povinnosti, ale hlavně musíme zabránit, aby se kvůli Airbnb vylidňovalo centrum,“ říká primátorka Adriana Krnáčová. Zároveň ale dodává, že zakazování nových služeb je naprostý nesmysl: „Podle této logiky bychom dnes nenakupovali na internetu, ale jen v kamenných obchodech. Nelze před tím utíkat.“

Pracovní skupina, kterou ustanovila a která měla regulaci Airbnb vytvořit, v podstatě zanikla poté, co primátorka zjistila, že se o fenomén čile zajímají na ministerstvu financí. Kdyby nakrásně chtěla Praha místní vyhláškou regulovat krátkodobé pronajímání bytů třeba po vzoru Berlína nebo jiných měst, v podstatě by tím omezovala vlastnická práva majitelů a na to je moc malý pán. Nejdřív by bylo potřeba výrazně změnit zákony, k tomu se ale aktuálně žádné ministerstvo nechystá. Ani ty finance.

