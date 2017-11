Evropa není nafukovací. Tak lze shrnout pocity starousedlíků v nejoblíbenějších turistických destinacích Evropy, mezi které patří i Praha. Radnice v některých evropských městech musí přistupovat k regulaci počtu turistů, jejichž počet každoročně stoupá a ohrožují běžný provoz ve městech.

V Amsterodamu, jenž je protkán mnoha kanály a místo v ulicích je omezené, už radnice nepovoluje nové obchody se suvenýry ani pobočky řetězců rychlého občerstvení. V Barceloně, jež je po Londýně a Paříži třetím nejnavštěvovanějším městem v Evropě, je zase zakázáno stavět nové domy pro ubytování cizinců.

V Benátkách místní lidé blokovali turistickou loď při příjezdu do města. Také Dubrovník chce omezit příjezd výletních lodí do historického města, jehož popularitu ještě zvýšil seriál Hra o trůny.

Nejnavštěvovanější města v Evropě pro rok 2017 (v mil. zahraničních turistů) Londýn 20,0 Paříž 16,1 Barcelona 8,9 Amsterodam 8,7 Milán 8,4 Řím 7,3 Vídeň 6,6 Praha 6,4 Dublin 5,6 Madrid 5,5

Odhad Mastercard pro rok 2017.

Zdroj: 2017 Global Destination Cities Index

Počet lidí, kteří si mohou dovolit cestovat do zahraničí, neustále roste. V roce 2000 to bylo 674 milionů, loni už 1,2 miliardy. A bude hůř. V roce 2026 to má být podle Světové rady cestování a cestovního ruchu 1,8 miliardy.

Oblíbené destinace zůstávají ovšem neměnné a kapacitu památek nejde zvyšovat. Podle Brookings Institution se neustále zvyšuje počet lidí spadajících do střední třídy. Stále více lidí tak má dostatek peněz na to, aby si mohli dopřát zahraniční dovolenou. „Globální střední střída“ měla v roce 2016 3,2 miliardy lidí. Další miliarda by měla přibýt do roku 2022. V této miliardě má pocházet 88 procent lidí z Asie, zejména z Číny a Indie.

„Většina těchto lidí chce navštívit nejkrásnější a nejznámější místa v Evropě, která jsou již nyní přeplněná,“ řekl německému deníku Karl Born, bývalý manažer německé cestovní kanceláře TUI.

Kvůli obavám z terorismu a politické nestability přestaly být některé lokality jako Turecko nebo Indonésie pro turisty atraktivní, proto tradiční místa v Evropě zažívají další nápor. Samotní turisté je přitom hodnotí hůře než o rok dříve, protože jsou přeplněná, upozornil Georg Hesse z portálu Holidaycheck.

K turistickému boomu v některých městech přispívá i sdílené ubytování platformy Airbnb. Počet přenocování roste nejvíce v Barceloně, Praze a Amsterodamu. Týdeník Wirtschaftswoche odhadl, že mezi roky 2012 a 2017 došlo v Barceloně k nárůstu počtu lidí, kteří ve městě alespoň jednou přespí, o 40 procent, v Praze o 35 procent, v Amsterodamu o 29 procent. Barcelonská starostka popsala centrum jako „zábavní park přeplněný McDonaldy a stánky se suvenýry bez vlastní identity“.

Rostoucí navštěvovanost tradičních cílů je podle mnohých odborníků v cestovním ruchu způsobena tím, že turisté své dovolené plánují bez fantazie a jezdí pouze na „profláknutá“ místa. Cestovní agentury by měly zákazníky umět přesvědčit, že některé destinace mají navštěvovat mimo turistickou sezónu. Řešení se ale hledá těžko. „Není jednoduché odpovědět na otázku, jak vyřešit nárůst počtu turistů na planetě, která je stále menší,“ podotkl Handelsblatt.

