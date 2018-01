Jak spočítat výletníky: sledování mobilní stopy ukazuje přesnější výsledky

V jižních Čechách tráví s oblibou dovolenou obyvatelé Moravskoslezského kraje. Taková aspoň byla letitá představa turistické branže vycházející z dostupných dat o cestovním ruchu v Česku.

Analýza společnosti CE-Traffic a KPMG mapující pohyb turistů po Jihočeském kraji v roce 2015 však přinesla úplně jiný závěr. Na jih republiky sice rádi jezdívají lidé pocházející z průmyslového Ostravska, ve velké většině však již žijí v Praze. Náklady na marketingové kampaně propagující dovolenou na Lipně a zaměřené na moravskoslezský region se tak míjely účinkem.

Příčinu rozporu je podle autora studie Ondřeje Špačka potřeba hledat v tom, že patriotističtí „Ostrávaci“ v dotazníkových šetřeních uváděli, že pocházejí ze severní Moravy a Slezska, případně tam opravdu stále měli trvalé bydliště. Ve skutečnosti se však už před mnoha lety usadili v hlavním městě. CE-Traffic totiž nepracuje s tradičními údaji získanými od respondentů a od ubytovacích zařízení, ale pohyb turistů zaznamenává mnohem přesněji na základě dat mobilních operátorů. Konkrétně pak T-Mobilu, jehož servisní společností je.

Jižní Čechy jsou prvním krajem, který takovou analýzou disponuje. A vedle odhalení skutečného místa bydliště návštěvníků přinesla studie i řadu dalších překvapení. V prvé řadě o tom, kolik lidí do regionu vůbec jezdí. Zatímco podle dat Českého statistického úřadu dosahuje návštěvnost jižních Čech 5,5 milionu lidí ročně, podle mobilních operátorů to bylo 40,3 milionu. Rozdíl je tedy fatální. „Osmdesát pět procent turistického ruchu se v jižních Čechách realizovalo, aniž to statistiky zaznamenaly,“ poznamenává Špaček.

