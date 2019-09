Pravá výkladní skříň komunismu: nové letiště v Pekingu vynikne i v dohledu nad pasažéry

Nové letiště se čtyřmi vzletovými drahami a plánovanou kapacitou 72 milionů přepravených pasažérů do roku 2025 a kolem 100 milionů přepravených pasažérů do roku 2040 má ambice zařadit se mezi největší letiště světa.



Jedničkou mezi letišti podle počtu přepravených pasažérů je nyní podle údajů za loňský rok Hartsfieldovo-Jacksonovo letiště v Atlantě (107,4 milionu), na druhém místě bylo mezinárodní letiště v Pekingu, které loni odbavilo 101 milionů cestujících, třetí příčka patřila mezinárodnímu letišti v Dubaji (89,1 milionu). Do pětice největších letišť světa patří dále Losangeleské mezinárodní letiště (87,5 milionu) a tokijské letiště Haneda (87,1 milionu). Letiště Václava Havla Praha loni odbavilo rekordních 16,8 milionu pasažérů.



Letiště Ta-sing se nachází jižně od Pekingu u města Lang-fang. Od centra Pekingu je vzdáleno asi 50 kilometrů a je pojmenováno podle čtvrti Ta-sing na jižním okraji Pekingu. Vláda rozhodla o výstavbě nového letiště v lednu 2013, stavba byla zahájena v prosinci 2014 a první testovací let se uskutečnil letos v lednu.