Daň z příjmu platí jen dvě procenta Číňanů. Peking přitlačí na neplatiče

„Samozřejmě, že ne. Nejsem idiot,“ odvětil řidič taxíku v Pekingu na dotaz novinářů britského týdeníku The Economist, zda někdy platil daň z příjmu. V nejlidnatější zemi světa a druhé největší ekonomice světa platí daně z příjmu jen dvě procenta obyvatel, odhaduje čínské ministerstvo financí.

To znamená 28 milionů lidí, přitom by to mělo být téměř sedmkrát tolik, 187 milionů obyvatel Číny. Daň z příjmu fyzických osob tvoří jen 8 procent příjmů z daní, v zemích OECD to je v průměru 24 procent.

Čínští komunisté od října zvýšili minimální hranici pro odvádění daní z 3500 jüanů na 5 tisíc (z 11 550 korun na 16 500 korun). To znamená, že tuto povinnost by mělo mít 64 milionu obyvatel země. Zásadní ale má být zejména donutit bohaté Číňany, aby daňovou povinnost neobcházeli.

Pokuta pro herečku v řádu miliard

Poukazuje se zejména na případ daňových úniků čínské herečky Fan Bingbing, která měla krátit daně ve výši 300 milionů jüanů (990 milionů korun). Včetně pokuty by měla zaplatit čínským úřadům celkem 884 milionu jüanů (2,9 miliardy korun).

Peking chce daňové neplatiče postihovat přísněji, od začátku roku 2019 bude stačit, aby dlužili nebo obešli daňovou povinnost ve výši 100 tisíc jüanů (330 tisíc korun) a úřady jim zakážou z Číny vycestovat. Dosud to byl milion jüanů.

Švarsystém po čínsku

The Economist upozornil na rozšířenou praxi, kdy si mnoho lidí v Číně přivydělává v šedé zóně ekonomiky. Příjmy mají v hotovosti a neplatí z nich daně. Zaměstnanci jsou samozřejmě daněni automaticky.

Často ale dostávají část peněz na ruku bokem. Oficiálně pak udržují příjmy pod hranicí, kdy se odvádí daně z příjmu. Firmy nemusí zase z vyšších platů platit až 40 procent na sociální pojištění.

Švarcsystém v Česku:

Daňová reforma od příštího roku má zavést povinnost, že lidé s příjmy vyššími než 60 tisíc jüanů ročně (198 tisíc korun) budou muset vyplňovat daňové přiznání. To má zlepšit kontrolu výběru daní a povede to také k častějším auditům firem i fyzických osob, předpokládají auditorské firmy Ernst & Young a Deloitte.

Růst HDP Číny:



source: tradingeconomics.com

Mnozí Číňané obhajují daňové úniky tím, že vláda stejně prostředky utrácí nerozumně například v rámci iniciativy Hedvábné stezky v afrických zemích. Čína přitom v posledních 22 letech měla rozpočtový deficit v 21 případech. Loni překročil 3 procenta HDP, veřejný dluh se pohybuje okolo 50 procent HDP. Případné zpomalování růstu čínské ekonomiky může způsobit další problémy vládě, aby dostala výběr daní pod kontrolu.

Související články: