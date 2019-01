ČEZ rozšiřuje zelené portfolio, ve Francii koupil dalších osm větrných farem ve výstavbě

„Jedná se o projekty onshore větrných elektráren (elektráren budovaných na pevnině), osm projektů rozmístěných po celé zemi se nachází ve fázi pokročilého developmentu a disponuje provozní podporou ve formě garantované výkupní ceny na 15 let,“ řekl E15 mluvčí ČEZ Martin Schreier. Nově nakoupené farmy mají celkový výkon převyšující 116 megawattů (MW), polovina z nich je ve fázi udělených stavebních povolení. Informaci přinesl web E15.

Podle analytika Komerční banky Miroslava Frayera jde o další střípek současné strategie společnosti, která hledá příležitosti k investicím do obnovitelných zdrojů v zemích západní Evropy. „Samotný projekt nebude mít výrazný dopad do celkových hospodářských výsledků ČEZ, potažmo do vývoje ceny akcií,“ řekl webu analytik.

ČEZ je ve větrné energetice vedle Francie aktivní také v Rumunsku, Německu, Turecku a v Česku. Aktuálně provozuje v Evropě větrné parky o souhrnném instalovaném výkonu přesahujícím 700 MW. Instalovaný výkon největší české jaderné elektrárny v Temelíně je asi 2000 MW.

Kromě větrné energetiky investoval ČEZ ve Francii přes svůj fond Inven Capital také do společnosti Vulog, která se zabývá poskytováním technologií pro sdílení ekologických aut nebo do firmy Cosmo Tech, jež se specializuje na vývoj softwaru pro řízení kritické infrastruktury.

