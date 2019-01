Malá česká firma předběhla ČEZ. Ohřívá vodu počítači

Když loni na podzim energetická společnost ČEZ navyšovala podíl v drážďanské společnosti Cloud&Heat, prosákly informace, že by technologie této firmy mohla brzy využívat jedna z tuzemských univerzit. Německá společnost inovativním způsobem využívá odpadní teplo z datových center k vytápění domů, což významně šetří náklady na ohřev vody i chlazení počítačů.

Servery Cloud&Heat však nebudou českou vodu ohřívat jako první. Firmu s ambicí stát se světovým lídrem v oboru předběhla minimálně jedna malá firma z pražského Břevnova. Společnost Spoje.net se zabývá poskytování internetového připojení, správou firemních sítí a provozem virtuálních serverů. Stojí za ní trojice technologických nadšenců Michal Tomášek, Petr Solnař a především fanda inovativní energetiky Michael Polák.

Poláka štvalo, že datová centra produkují obrovské množství tepla, které se bez užitku vypouští, a zároveň je nutné stroje draze ochlazovat. Firma proto využila skutečnosti, že jeho rodiče vlastní na Břevnově dům, a v jeho sklepě vybudovala serverovnu ohřívající vodu pro 15 domácností. „Je to v podstatě teplené čerpadlo. Teplo ze serverů se akumuluje v tisícilitrové nádrži a zahřívá se jím voda. Stoupačkami se pak rozvádí do obou křídel domu, kde teče teplá voda zdarma. Nevyhazujeme teplo do komína, ale něco s tím děláme,“ vysvětluje Michal Tomášek uprostřed datacentra a kotelny v jednom.

To se sice co do velikosti zdaleka nedá srovnat se zařízeními Cloud&Heat, německá firma však operuje na úplně jiné úrovni. Cloud&Heat odhaduje obrat za loňský rok až na 17 milionů eur, kdežto na Břevnově začínali v podstatě s čistým stolem. „Vypadá to jednoduše, ale cesta k tomu jednoduchá nebyla,“ dodává Tomášek.

Jeden z bytů je možné teplem z počítačů dokonce i vytápět, to se však zatím nevyužívá. Současné servery na to nestačí, podle Tomáška jsou však využity jen ze 45 procent. Celá kapacita by měla stačit i na vytápění. Firma na systému ještě stále pracuje a snaží se najít nejefektivnější nastavení.

V létě se přebytečné teplo vypouští skrze chladící věž ven, což se však děje jen zřídka. Věž bylo potřeba spustit pouze v průběhu největších veder, kdy obyvatelé domu jsou na dovolených.

Přesto ze zkušeností Spoje.net vyplývá, že odpadní teplo se výborné hodí k ohřevu vody, méně však už k vytápění. „Využití odpadního tepla pro ohřev vody je ekonomicky i ekologicky plně ospravedlnitelné, protože se skutečně využije všechno odpadní teplo, které provozem serverů vznikne a to i v létě. Skutečně tedy doje k úsporám spáleného uhlí či zemního plynu a tedy ke snížení emisí CO2,“ míní Polák.

Celé investice přišla zhruba na půl milionu korun, půjčku poskytl firmě dům, kterému ji nyní společnost splácí. Po dvou letech provozu je podle Poláka zhruba z poloviny splacená, a až bude uhrazená úplně, budou Spoje.net teplem platit nájemné za sklepní prostory. Vedle toho ušetří firma samozřejmě náklady na chlazení serverů, které by jinak byly nutné.

