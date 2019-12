Britský odborník na emise: Odpojení německých jaderných bloků je groteskní

Britský expert na snižování emisí skleníkových plynů Adair Turner tvrdí, že minimálním klimatickým závazkem jednotlivých států má být nulová produkce emisí do roku 2050. I z tohoto důvodu si myslí, že odpojovat jaderné reaktory před skončením jejich životnosti v Německu nedává příliš smysl.

„Myslím, že Německo dělá chybu, když odpojuje reaktory ještě před skončením jejich životnosti. Je to groteskní rozhodnutí, protože to činí přechod k bezemisní ekonomice o hodně těžší. O to rychleji se musí stavět obnovitelné zdroje energie. Z krátkodobého pohledu je odstoupení od jádra špatné v boji proti změně klimatu,“ odpověděl na otázku týdeníku Die Zeit, jak vnímá to, že Spojené království se jádra na rozdíl od Německa nevzdalo.

Německý týdeník připomenul, že rozhodnutí o klimatických cílech, které s velkou publicitou odsouhlasila německá vláda a později i parlament, má Británie už jedenáct let. A daří se jí produkci klimatických plynů snižovat. Turner v debatě o snižování emisí sehrál důležitou roli, v letech 2008 až 2012 byl prvním předsedou vládního výboru pro změnu klimatu. Je také členem Sněmovny lordů. V červnu 2019 se britský kabinet zavázal, že ekonomika ostrovů bude do roku 2050 klimaticky neutrální.