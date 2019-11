Zelené vystřízlivění: zaměstnanci solární firmy založili odbory a dostali padáka

Stavební dělníci newyorské firmy Bright Power si v dubnu pod vlivem demokratické političky Alexandie Ocasio-Cortezové založili odborovou organizaci v solární firmě. Nyní jsou bez práce. Neuspěli v jednání o zvýšení hodinové mzdy a vedení společnosti se rozhodlo je nahradit subdodavatelskou firmou.

„Dospěli jsme k závěru, že bude obchodně nejsmysluplnější, abychom instalaci solárních modulů plně přenechali subdodavateli,“ vysvětlil ředitel firmy Jeffrey Perlman.

Technici tvrdí, že to je odveta za jejich organizaci v odborech. „Je to pokrytectví v rámci jejich mise zelené energetiky. Udělali přesně to, co udělá uhelná nebo každá jiná zlá firma,“ kritizuje vedení Chris Schroth, jeden z propuštěných.