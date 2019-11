Jedna raketa škodí jako 400 letů přes Atlantik. Studie varuje před dopady vesmírného turismu

Japonský miliardář Yusaku Maezawa bude prvním pasažérem společnosti SpaceX, který vyrazí do vesmíru jako turista. Firma Elona Muska jej v raketě Big Falcon Rocket vynese na oběžnou dráhu Měsíce v roce 2023.

SpaceX tím chce odstartovat byznys vesmírného turismu, ke kterému se hlásí i další velké společnosti ve vlastnictví známých miliardářů. V přípravné fázi se nacházejí projekty Blue Origin nejbohatšího člověka na světě Jeffa Bezose či Virgin Galactic Richarda Bransona.

Rozmach vesmírného turismu ale kromě nových možností cestování přinese i zásadní negativa. Web ChampionTraveler spočítal, že jeden let rakety SpaceX vyprodukuje stejné množství emisí oxidu uhličitého jako 395 letů přes Atlantik.

Zakažte byznysjety, škodí jako půl milionu aut, vyzývá britský think tank

Soukromé letadlo - ilustrační foto ( Autor: Profimedia.cz )

Americká environmentální webová stránka Treehugger nicméně upozorňuje, že kapacita letadla Boeing 777-300 činí 395 míst, takže jeden start rakety může mít stejný dopad jako jeden přelet přes Atlantik, pokud je letadlo plné. Za větší problém považuje soukromé lety. „Lidé, kteří si budou moci dovolit cestovat do vesmíru, budou stejně všichni miliardáři. Důležitější je řešit dopad jejich stupidních soukromých letounů než se starat o rakety,“ uvedl Lloyd Alter, editor Treehugger.

SpaceX zatím vysílá do vesmíru mezi deseti a dvaceti raketami ročně, toto číslo ale v nejbližších letech výrazně vzroste. Musk se dlouhodobě netají svým snem jednoho dne kolonizovat Mars. V tomto ohledu nedávno uvedl, že by k tomu bylo potřeba přibližně tisíc vesmírných letů. Vybudování potřebné infastruktury by pak zabralo přibližně dvacet let.

„Naše zpráva není mířena proti startům raket a vesmírnému cestování obecně. Ale lety do vesmíru jsou čím dál častější a společnosti jako SpaceX by měly vzít v potaz environmentální dopady své činnosti,“ píše ChampionTraveler. „Firmy by zároveň měli zvážit užití alternativních paliv a modernějších technologií.“

Dále čtěte:

Hosté a vetřelci, co táhnou na sever. Klimatická změna způsobí i stěhování zvířat

Kvetoucí byznys v éře sucha: odsolenou mořskou vodu pije už 300 milionů lidí

Za Stromovouse. Musk přispěl milionem dolarů na vysázení nových stromů

SpaceX představil novou loď. Na Mars má dopravit až sto lidí

Lidé vyprodukují stokrát víc CO2 než sopky. Blíží se uhlíková katastrofa, varují vědci