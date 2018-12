Proč se kryptoměny propadají? Může za to i válka o Bitcoin Cash

Nejznámější virtuální měna bitcoin zažívá těžké období. Za poslední rok oslabil vůči dolaru o 80 procent a nedaří se ani ostatním kryptoměnám. Až do 14. listopadu se bitcoin obchodoval okolo hranice 6 tisíc dolarů, následně se propadl až pod 4 tisíce dolarů (91 tisíc korun).

Zdroj: coinmarketcap.com

Zakladatelé německého portálu o kryptoměnách Coincierge Patrik a Andre Eberleovi tvrdí, že za masivním propadem ceny bitcoinu je zejména „kryptoválka“ mezi různými členy komunity okolo měny Bitcoin Cash. K roztržce došlo 15. listopadu, kdy jeden z táborů komunity nesouhlasil se změnami, které měly být součástí aktualizace měny. A digitální měna se rozdělila na dvě. Spor se týkal technických detailů měny.

Takzvaný tábor ABC podpořili lidé jako bitcoinový investor Roger Ver, zakladatel společnosti vyrábějící těžební rigy Bitmain Jihan Wu a programátor John McAfee. Ti zastávají stanovisko, že se má Bitcoin Cash měnit postupnými kroky, aby nedošlo k narušení bezpečnosti měny. Podporovali to, že velikost bloku v rámci měny zůstane zachován.

Více o Bitcoin Cash Bitcoin Cash je kryptoměna, která vznikla 1. srpna 2017 odštěpením od kryptoměny bitcoinu. Důvodem vzniku byla nespokojenost menší, ale vlivné, části bitcoinové komunity s pomalým zpracováváním transakcí a s tím spojenými vysokými poplatky za tyto transakce.



Zrychlení transakcí umožnilo navýšení bloku z jednoho na osm megabajtů. Několik měsíců po vzniku této měny, v prosinci 2017, byl medián poplatků za transakce v bitcoinech 12 dolarů a 42 centů, u bitcoinu cash šlo pouze 1,8 centu. V důsledku rozdělení měny každý majitel bitcoinů získal stejný podíl bitcoinů cash, který vlastnil v bitcoinech.

Zdroj: wiki

Druhý tábor SV, který podporuje například Craig Wright, jenž se prohlašuje za zakladatele bitcoinu Satošiho Nakamota, chtěl, aby se velikost bloku zvýšila z 32 MB na 128 MB. Tím by Bitcoin Cash držel krok s trendem ostatních měn. Eberleové tvrdí, že stačilo, aby znesvářené týmy spolupracovaly na dalším směřování měny. K tomu ale nedošlo.

Spory se pak přenesly do celé komunity kryptoměn. Analytici varovali před investicemi do virtuálních měn a to způsobilo globální výprodeje digitálních měn, zejména propad kurzu měny Bitcoin Cash. Tábor SV se odštěpil a založil měnu Bitcoin SV. Předpokládá se také, že oba tábory prodaly větší množství bitcoinů, což vedlo také k oslabení kurzu vůči dolaru.

Hrozí nezájem o kryptoměny

Firma pro kybernetickou bezpečnost Kaspersky Lab pro rok 2019 odhaduje, že v příštím roce zájem o kryptoměny a také technologii blockchain opadne. „Mnohé firmy a průmyslová odvětví totiž došly k závěru, že blockchain má daleko užší rozsah aplikovatelnosti, než se původně zdálo. Rok 2019 se tak snadno může stát bodem zlomu, kdy se lidé přestanou dále snažit blockchain rozvíjet a přizpůsobovat,“ uvedla společnost.

Mnoho obchodníků přestane mít o platby v kryptoměnách zájem, protože musí platit vysoké poplatky. Cena kryptoměn podle analytiků Kaspersky Lab v roce 2019 příliš neporoste, protože i počet zájemců o digitální měny je omezený.

O virtuálních měnách čtěte v rubrice Kryptoměny: