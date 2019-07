Atomový klimatický cíl: Británie potřebuje 12 nových jaderných elektráren, tvrdí uniklý vládní dokument

Aby Spojené království splnilo předsevzetí stát se do roku 2050 ekonomikou s nulovými emisemi, bude potřebovat 40 gigawattů stálých nízkoemisních zdrojů. Uvádí to vládní dokument, z nějž cituje web deníku The Times. Aktuálně na ostrovech staví francouzská společnost EDF třetí část jaderné elektrárny Hinkley Point s budoucím výkonem 3,2 gigawattu.

Ministr obchodu Greg Clark přiblížil tyto odhady při pondělním setkání se zástupci průmyslu. Jeho úřad přitom zveřejnil plány modelů financování výstavby zvažovaných elektráren. Způsob, jímž se budou projekty financovat, musí vláda kvůli klimatickému závazku najít co nejrychleji.

Zvažovaný je tak model RAB (Regulated Asset Base), kdy náklady zaplatí spotřebitelé dopředu v účtech za elektřinu. Podle ministerstva má model RAB potenciál snížit náklady soukromého sektoru u nových jaderných projektů, a tak může snížit i následné účty pro odběratele. U aktuální výstavby Hinkley Point C (HPC) jej vláda uplatnit nehodlá. Tu financuje EDF spolu s čínskou China General Nuclear, které mají garance od vlády k dlouhodobé výkupní ceně elektřiny po spuštění elektrárny.

Přípravná fáze výstavby HPC byla zahájena už v roce 2008, o šest let později započaly první práce. Celková výše investice se podle posledních odhadů má blížit 20 miliardám liber (asi 570 miliard korun). Do provozu by elektrárna měla jít v roce 2025.

Na ostrovech bylo plánováno pět nových jaderných projektů, na nichž se vedle EDF měly podílet China General Nuclear, divize Toshiby NuGen a Horizon Nuclear Power. Část nových reaktorů měla stát v Sizewellu a v Bradwellu. V listopadu loňského roku ale Toshiba ze svých britských plánů odstoupila. Otazníky visí i nad projekty Wylfa Newydd ve Walesu a v Oldbury, které rozpracovala Horizon Nuclear Power, divize Hitachi. Japonská společnost letos oznámila, že další práce zastavuje.

Postup vlády je v rozporu s přáním obyvatel. Průzkum uskutečněný v loňském roce mezi obyvateli Spojeného království zjistil, že 62 procent Britů by si nechalo instalovat solární panely na střechy svých domů, pokud by je vláda dotovala. Necelé tři čtvrtiny z nich by se zapojily do místních solárních nebo větrných komunit. Jaderné elektrárny a větrné parky na moři mají u veřejnosti menší podporu.

Vláda připouští, že s klesající cenou technologií využitelných v obnovitelných zdrojích budou větrné a solární elektrárny podstatnou součástí nízkoemisního energetického mixu, nicméně zdůrazňuje nezastupitelnou roli stálých zdrojů.

Ve Velké Británii je aktuálně v provozu osm jaderných elektráren. Sedm z nich by mělo být po roce 2030 odstaveno.

