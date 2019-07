Jádro je nebezpečné a drahé i pro Česko, píše Havlíčkovi německá poslankyně

„Jaderné katastrofy jsou ze své podstaty nekontrolovatelné a ukázaly, že mají dlouhodobé negativní dopady,“ píše německá poslankyně Zelených Havlíčkovi. Na její stížnost upozornil deník Passauer Neue Presse.

Proto se také obává výstavby nových jaderných bloků v České republice. Podle Havlíčka bude stát podporovat výstavbu nových jaderných zdrojů, protože to je jediná možnost, jak zajistit dostatek elektřiny a zároveň to umožní odstavovat uhelné elektrárny. „Že bychom to dohnali obnovitelnými zdroji, je nesmysl. S ohledem na ekonomiku, s ohledem na geografické možnosti, technologické možnosti i určitou míru bezpečnosti,“ řekl ministr.

Kritizoval i německou energetickou politiku a odklon od jádra, která dělá německému průmyslu těžkou hlavu. Havlíček tvrdí, že Česko není tak bohaté, aby si mohlo dovolit masovou podporu obnovitelných zdrojů.

To se německé šéfce parlamentního výboru pro životní prostředí ale nelíbí. „Nejvyšší náklady jsou spojeny v případě jaderné havárie. Žádná země není dostatečně bohatá na to, aby si mohla dovolit jadernou energii,“ varovala Havlíčka také s poukazem na vysoké náklady při výstavbě konečného úložiště jaderného odpadu. Ty by se mohly vyšplhat až na 225 miliard korun.

Česká vláda má podle Kotting-Uhlové podporovat čisté obnovitelné zdroje místo „nebezpečné a nákladné jaderné energie“. Ministerstvo obchodu a průmyslu znění dopisu pro Euro.cz nekomentovalo.

Rozšiřování jaderných elektráren Temelín a Dukovany vzbuzuje negativní reakce také u politiků v Rakousku. Bývalá ministryně životního prostředí za lidovou stranu ÖVP Elisabeth Köstingerová tvrdí, že by finančně nákladná podpora výstavby nových jaderných bloků zamezila rozvoji obnovitelných zdrojů v Česku.

Rakouští lidovci kritizují i to, že by konečné úložiště mohlo být v blízkosti rakouských hranic. Hornorakouský zemský radní pro životní prostředí Rudolf Anschober zdůraznil, že uvažovaná výstavba nových reaktorů formou dceřiných společností firmy ČEZ odporuje evropskému právu.

