Britové chtějí baterie a solární panely na střechách, vláda podporuje jádro

Průzkum uskutečněný mezi obyvateli Spojeného království zjistil, že 62 procent Britů by si nechalo instalovat solární panely na střechy svých domů, pokud by je vláda dotovala. Necelé tři čtvrtiny z nich by se zapojily do místních solárních nebo větrných komunit. Britská vláda naopak podporuje zdroje, které ve společnosti mají menší podporu. Jaderné elektrárny a větrné parky na moři.